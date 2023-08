Cagliari-Inter 0-2, Dumfries: “Lo Scudetto è il primo obiettivo, vogliamo la seconda stella”

“Lo Scudetto è sicuramente il primo obiettivo, vogliamo vincere per poter prendere la seconda stella. Lo scorso anno abbiamo fatto un’ottima stagione in Champions League, ora vogliamo far bene anche in campionato. Inzaghi mi chiama sempre? Mi piace questo modo che ha di spronarci. Riusciamo a recuperare palla in alto, rimaniamo concentrati”. Lo ha dichiarato l’esterno dell’Inter Denzel Dumfries, autore del primo gol di serata, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari.