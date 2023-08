Us Open 2023, programma e ordine di gioco lunedì 28 agosto con Musetti, Cocciaretto e Paolini

Il programma e l’ordine di gioco di lunedì 28 agosto agli Us Open 2023, quarto e ultimo Slam della stagione. Sui campi di Flushing Meadows si apre il sipario sui tabelloni principali e sono subito chiamati in campo alcuni dei favoriti per la vittoria finale. Ad aprire le danze sull’Artur Ashe sarà la numero uno del mondo Iga Swiatek, opposta a Peterson. Spazio poi ai padroni di casa con il derby Tiafoe-Tien e Coco Gauff, che aprirà la sessione serale contro una qualificata. In chiusura ecco Novak Djokovic, che esordirà contro il francese Muller.

Al momento sono quattro gli italiani attesi in questa giornata di apertura. Particolare attenzione al Campo 13, dove Lorenzo Musetti giocherà nel secondo match dalle 17:00 italiane contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni e poi in chiusura di programma ci sarà Jasmine Paolini, che se la vedrà contro Jelena Ostapenko. Secondo match sul Campo 4 invece per Elisabetta Cocciaretto, che a sua volta attende una qualificata, mentre Marco Cecchinato sarà impegnato nel terzo match del Campo 15 contro Roman Safiullin.

Il programma di lunedì 28 agosto (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium, a partire dalle 18:00

(1) Swiatek vs Peterson

Tien vs (10) Tiafoe

Non prima dell’1:00

Qualificata vs (6) Gauff

Muller vs (2) Djokovic

Louis Armstrong Stadium, a partire dalle 17:00

(18) Azarenka vs Ferro

Stephens vs (19) Haddad Maia

Johnston vs (9) Fritz

Non prima dell’1:00

(7) Tsitsipas vs Raonic

Qualificata vs Wozniacki

Grandstand, a partire dalle 17:00

(25) Bublik vs Thiem

Collins vs Fruhvirtova

(4) Rybakina vs Kostyuk

Kwon vs (28) Eubanks

Campo 17, a partire dalle 17:00

Masarova vs (8) Sakkari

(5) Ruud vs Qualificato

(14) Paul vs Qualificato

(11) Kvitova vs Bucsa

Campo 5, a partire dalle 17:00

Gracheva vs Townsend

Carballes Baena vs (4) Rune

Qualificata vs Brady

(15) Auger-Aliassime vs McDonald

Campo 10, a partire dalle 17:00

Cachin vs Shelton

Pera vs (16) Kudermetova

Kecmanovic vs Varillas

Cornet vs Avanesyan

Campo 11, a partire dalle 17:00

Ngounoue vs Saville

Giron vs (21) Davidovich Fokina

Fucsovics vs (31) Korda

Day vs (30) Cirstea

Campo 12, a partire dalle 17:00

(10) Muchova vs Hunter

Davis vs Kovinic

(32) Djere vs Nakashima

Zapata Miralles vs Quinn

Campo 13, a partire dalle 17:00

Wolf vs Zhang

(18) Musetti vs Qualificato

Sasnovich vs (24) Linette

(20) Ostapenko vs Paolini

Campo 4, a partire dalle 17:00

Ivashka vs J.M Cerundolo

Qualificata vs (29) Cocciaretto

Udvardy vs Tomljanovic

Qualificato vs Qualificato

Campo 6, a partire dalle 17:00

Frech vs Navarro

Qualificato vs Barrere

(32) Mertens vs Qualificata

Dellien vs Qualificato

Campo 7, a partire dalle 17:00

Rakhimova vs (15) Bencic

(28) Kalinina vs Sorribes Tormo

Qualificato vs (20) F.Cerundolo

Halys vs Bonzi

Campo 8, a partire dalle 17:00

Ofner vs Borges

Qualificata vs Betova

Vesely vs Qualificato

Campo 9, a partire dalle 17:00

(22) Mannarino vs Watanuki

Zhu vs Sherif

Karatsev vs Lehecka

Kalinskaya vs Siniakova

Campo 14, a partire dalle 17:00

Gasquet vs Marozsan

Qualificata vs X.Wang

Grabher vs X.Wang

Qualificato vs Popyrin

Campo 15, a partire dalle 17:00

Schmiedlova vs Baindl

Hijikata vs Kotov

Safiullin vs Cecchinato

Qualificata vs Andreeva