Europei volley femminili, Mazzanti: “Siamo una squadra forte, giocare davanti al nostro pubblico aiuta”

“Noi siamo forti sotto tanti punti di vista, e alla fine la cosa che ci è un po’ mancata nelle ultime due partite è la continuità. E’ questo aspetto che rende l’Italia bella e fa la differenza tra quando facciamo le cose in modo libero e creativo e quando invece diventiamo troppo conservativi”. Queste le parole del tecnico della nazionale femminile di pallavolo, Davide Mazzanti alla vigilia della sfida contro la Francia valida per i quarti di finale dell’Europeo di volley, in programma domani sera al Palawanny di Firenze. “La Francia ha una buonissima fase break – continua Mazzanti – ed è forse la squadra, tra quelle che abbiamo affrontato, che fa più scelte a muro e quindi sarà una bella sfida tra il nostro cambio palla e il loro break. Noi abbiamo anche la possibilità di mettere pressione col nostro break sul loro cambio palla. La chiave sarà nella sfida tra i due sistemi battuta-ricezione. Avere il tifo dalla nostra parte – prosegue il ct – e cantare l’inno in casa è qualcosa di emozionante e penso che anche nella partita contro la Spagna, quando eravamo in difficoltà, il pubblico si è fatto sentire e ci ha sostenuto”.