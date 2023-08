Calciomercato: tutta la dirigenza della Roma a Londra per chiudere Lukaku

Tutta la dirigenza della Roma è a Londra per chiudere la trattativa per Romelu Lukaku. Oltre a Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono arrivati nella capitale inglese Dan Friedkin la Ceo Lina Souloukou e la chied of financial plannin Anna Rabuano. Dovrebbe essere a Londra anche il giocatore. Al momento l’obiettivo sarebbe chiudere entro questa sera dal momento che i Friedkin avrebbero prenotato un gate privato domani alle 11 a Ciampino.