Us Open 2023, Djokovic agli ottavi con brivido: Djere rimontato al quinto set

Novak Djokovic rischia grosso ma accede agli ottavi di finale degli Us Open 2023. Il serbo, numero due del mondo ma già certo di tornare in prima posizione dopo lo Slam newyorkese, ha infatti battuto il connazionale Laslo Djere in rimonta con il punteggio di 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3, dopo quasi quattro ore di battaglia. Ennesima reazione da fuoriclasse di Nole, capace di rimettere in piedi una partita che a un certo punto sembrava davvero compromessa. Adesso per Djokovic ci sarà il croato Borna Gojo, che ha superato in tre set (6-4 6-3 6-2) il ceco Jiri Vesely.

Fin dalle prime battute del match non è sembrato il solito Djokovic, apparso in difficoltà nel gestire il ritmo imposto da un Djere davvero ispirato sia al servizio che da fondo campo. Il numero due del mondo ha ceduto la battuta subito in apertura senza riuscire a recuperare il break, consentendo al suo avversario di conquistare il primo set per 6-4. Nel secondo set rendimento se possibile ancor migliore per Djere, capace di vincere il 90% di punti con la prima palla. In questo caso è il settimo gioco quello fatale per Djokovic, che subisce un altro break e si trova così a inseguire da due set a zero in svantaggio.

Dopo una piccola pausa, il nativo di Belgrado torna in campo con un altro piglio e soprattutto con un altro atteggiamento. Torna il Djokovic in versione “muro”, capace di difendere tutto. Dall’altra parte della rete Djere comprensibilmente fatica a tenere il livello di gioco altissimo messo in mostra nei primi due parziali, così in men che non si dica Djokovic chiude il terzo set sul 6-1 e replica anche nel quarto portando la contesa al quinto e decisivo set. Il break in favore del numero due del mondo arriva subito per il 3-0, poi al momento di servire per il match un’altra incertezza concede a Djere la palla del possibile controbreak: Djokovic però si salva e chiude sul 6-3.

Nella notte italiana è arrivata anche la vittoria agevole di Taylor Fritz. Lo statunitense, numero 9 del tabellone di Flushing Meadows, ha concesso appena tre game al ceco Jakub Mensik, proveniente dalle qualificazioni. 6-1 6-2 6-0 il punteggio in favore di Fritz, che agli ottavi troverà la sorpresa svizzera Dominic Stricker. I padroni di casa esultano anche per Frances Tiafoe, che si qualifica per il quarto turno a sua volta grazie al successo in quattro set su Adrien Mannarino con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 7-6(6). Anche qui l’avversario sarà una delle rivelazioni del torneo, visto che Tiafoe si giocherà un posto nei quarti contro la wild card australiana Rinky Hijikata, classe 2001, che ha battuto in quattro set Zhang.