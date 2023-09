Us Open 2023, sorpresa Cirstea: Rybakina è fuori. Avanti Gauff e Bencic

La notte italiana porta in dote l‘eliminazione di Elena Rybakina dagli Us Open 2023. La tennista kazaka, numero 4 del tabellone di Flushing Meadows, è stata sorpresa dalla rumena Sorana Cirstea che si è imposta con il punteggio di 6-3 6-7(6) 6-4 dopo quasi tre ore di battaglia. Avanti di un set e di un break in apertura di secondo parziale, Cirstea ha inevitabilmente sentito la pressione di poter raggiungere gli ottavi in uno Slam per la seconda volta in carriera. Rybakina è così rientrata in partita facendo suo il tiebreak, non senza patemi dopo aver fallito altri quattro set point. Nel terzo parziale però il servizio ha abbandonato entrambe le contendenti, con sette break complessivi e ben quattro a favore di Cirstea, che ha così chiuso la contesa sul 6-4.

La classe 1990 adesso sfiderà per un posto nei quarti Belinda Bencic. La svizzera, testa di serie numero 15, ha avuto la meglio sulla cinese Zhu con il punteggio di 7-6(1) 2-6 6-3. Qualche patema quindi anche per l’elvetica, costretta a recuperare due volte un break di svantaggio nel primo set prima di dominare il tiebreak e poi comunque costretta al terzo set dalla giocatrice asiatica. Vittoria in rimonta infine per Coco Gauff, recente finalista a Cincinnati: l’idolo di casa, numero 6 del seeding, ha battuto Elise Mertens per 3-6 6-3 6-0 e ora affronterà Caroline Wozniacki in un vero e proprio scontro generazionale.