Us Open 2023, definite le 32 teste di serie dei due tabelloni: Alcaraz e Swiatek da n°1, Sinner n°6

Ecco le 32 teste di serie degli Us Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione tennistica in programma a Flushing Meadows. Con i rankings ATP e WTA usciti e aggiornati quest’oggi sono ufficiali i nomi dei 32 uomini e 32 donne che faranno parte del seeding. Nel torneo maschile guida il gruppo Carlos Alcaraz, seguito dall’ormai già rivale Novak Djokovic. Jannik Sinner è la sesta testa di serie, quindi con un potenziale quarto di finale contro uno dei primi 4 al mondo. Compreso nel seeding anche Lorenzo Musetti, n°18. Anche in campo femminile la numero uno è la detentrice del titolo, ovvero Iga Swiatek. Seguono Sabalenka, Pegula e Rybakina. Ma attenzione a Coco Gauff, reduce dal successo a Cincinnati. Per la prima volta in carriera sarà nel seeding anche la nostra Elisabetta Cocciaretto.

IL PROGRAMMA

SORTEGGIO DEI TABELLONI

TESTE DI SERIE TORNEO MASCHILE

1. Carlos Alcaraz

2. Novak Djokovic

3. Medvedev

4. Holger Rune

5. Casper Ruud

6. Jannik Sinner

7. Stefanos Tsitsipas

8. Andrey Rublev

9. Taylor Fritz

10. Frances Tiafoe

11. Karen Khachanov

12. Alexander Zverev

13. Alex de Minaur

14. Tommy Paul

15. Félix Auger-Aliassime

16. Cameron Norrie

17. Hubert Hurkacz

18. Lorenzo Musetti

19. Grigor Dimitrov

20. Francisco Cerúndolo

21. Alejandro Davidovich Fokina

22. Adrian Mannarino

23. Nicolás Jarry

24. Tallon Griekspoor

25. Alexander Bublik

26. Dan Evans

27. Borna Ćorić

28. Christopher Eubanks

29. Ugo Humbert

30. Tomás Martín Etcheverry

31. Sebastian Korda

32. Laslo Djere

TESTE DI SERIE TORNEO FEMMINILE

1. Iga Świątek

2. Aryna Sabalenka

3. Jessica Pegula

4. Elena Rybakina

5. Ons Jabeur

6. Coco Gauff

7. Caroline Garcia

8. Maria Sakkari

9. Markéta Vondroušová

10. Karolína Muchová

11. Petra Kvitová

12. Barbora Krejčíková

13. Daria Kasatkina

14. Liudmila Samsonova

15. Belinda Bencic

16. Veronika Kudermetova

17. Madison Keys

18. Victoria Azarenka

19. Beatriz Haddad Maia

20. Jeļena Ostapenko

21. Donna Vekić

22. Ekaterina Alexandrova

23. Zheng Qinwen

24. Magda Linette

25. Karolína Plíšková

26. Elina Svitolina

27. Anastasia Potapova

28. Anhelina Kalinina

29. Elisabetta Cocciaretto

30. Sorana Cîrstea

31. Marie Bouzková

32. Elise Mertens