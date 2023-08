Sorteggio tabelloni US Open 2023 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

Tutte le informazioni sul sorteggio degli US Open 2023, quarto slam stagionale: data, orario, canale, diretta tv e streaming. La città di New York è pronta a vivere due settimane di grande tennis ed ospitare i tennisti più forti del pianeta, pronti a contendersi l’ultimo Major della stagione. Occhi puntati ovviamente su Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, che hanno vinto i tre slam finora disputati nel 2023 (due il serbo e uno lo spagnolo) ed hanno riacceso il loro duello con una finale stratosferica a Cincinnati, vinta da Nole. Oltre al titolo slam – per Djokovic sarebbe il 24°, mentre per Alcaraz il terzo – c’è in palio anche il numero uno al mondo.

Sullo sfondo tanti altri giocatori pronti ad approfittare di eventuali opportunità, tra cui l’azzurro Jannik Sinner, reduce dal titolo a Toronto. Gli altri italiani al via sono Musetti, Berrettini, Sonego, Arnaldi e Cecchinato. Spazio anche al femminile con la campionessa in carica Iga Swiatek determinata a confermarsi ma insidiata da Aryna Sabalenka e altre avversarie ostiche come Rybakina, Pegula e Gauff. Anche qui non mancheranno i colori italiani, rappresentati da Paolini, Trevisan, Cocciaretto, Giorgi e Bronzetti.

Il sorteggio si terrà nella giornata di giovedì 24 agosto alle ore 18.00 (le 12 locali). Non è prevista una diretta televisiva né una diretta streaming che copra il sorteggio dei tabelloni principali degli US Open 2023. Una volta sorteggiati “a porte chiuse”, il main draw maschile e quello femminile verranno pubblicato sui canali ufficiali del torneo. Per non perdervi nulla, potrete comunque seguire una diretta testuale su Sportface.it, che garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti relativamente alla cerimonia di riferimento.