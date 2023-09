Us Open 2023, day 9: Djokovic e Ostapenko contro le stelle di casa

La nona giornata degli Us Open 2023 promette sfide interessanti sul palcoscenico di New York. Il cemento outdoor della Grande Mela si presterà ad accogliere nuovamente Novak Djokovic, a caccia dell’ennesima semifinale Slam in carriera, ancora una volta da indiscutibile favorito. Non solo quarti di finale maschili, in quanto la Wta sarà altrettanto protagonista nel corso della giornata di martedì 5 settembre: Jelena Ostapenko, fautrice dell’eliminazione di Iga Swiatek, sfiderà l’insidiosissima stellina statunitense Coco Gauff per un posto al penultimo atto dell’evento americano. Questo, ma anche altro: di scena un derby made in Usa e l’immarcescibile romena Sorana Cirstea. Di seguito la preview della prima giornata di quarti a stelle e strisce.

DJOKOVIC E L’INSIDIA CASALINGA

Novak Djokovic non vede l’ora di performare sotto gli occhi del mondo intero, sull’Arthur Ashe gremito di appassionati statunitensi che spingeranno al massimo il loro beniamino Taylor Fritz. Una sfida per…’Djoker’, a suo agio in scenari del genere e volenteroso sempre più di aggiungere gagliardetti al muro di una carriera semplicemente irripetibile, inimitabile. Il serbo affronterà un Fritz non ai massimi storici, il quale però ha reso secondo le attese sul cemento di New York ed è pronto a insidiarlo con la consueta collezione di super prime e accelerazioni pungenti da fondo. Certamente, la completezza del repertorio dell’atleta di Belgrado fa sì che quest’ultimo sia indubbiamente favorito per l’approdo in semifinale, ma attenzione alla spinta di un pubblico infuocato come quello americano. Djokovic è affamato agli Us Open, ma gli ‘alti’ di Fritz sono più rilevanti dei ‘bassi’: concretezza come ‘diktat’.

SUPER OSTAPENKO E LA STELLINA GAUFF

Immediatamente prima di Djokovic-Fritz, esattamente alle ore 18.00 italiane, in campo Jelena Ostapenko sull’Ashe. La lettone, già campionessa Slam (Roland Garros 2017) ha estromesso dal torneo Iga Swiatek, affermandosi ancor di più nello scontro diretto con la polacca con un roboante 4-0; questo risultato ha consentito altresì a Aryna Sabalenka di assicurarsi la posizione numero 1 del ranking. Coco Gauff avrà dalla sua non solo il sostegno del pubblico, ma anche quello della fiducia derivata da un momento d’oro luccicante; non solo i trionfi a Washington e Cincinnati, ma anche rassicuranti conferme agli Us Open in un tortuoso percorso che l’ha vista affrontare Mirra Andreeva, Elise Mertens e Caroline Wozniacki. Un confronto rispetto al quale è complicatissimo decifrare una favorita: da non perdere.

TALENTO E CERVELLO: CIRSTEA-MUCHOVA

Il programma serale si aprirà con Sorana Cirstea volenterosa di sorprendere ancora a discapito di Karolina Muchova. Alle ore 01.00 italiane, infatti, la romena tenterà di confermare l’exploit ai danni di Elena Rybakina e Belinda Bencic, come momentanea ciliegina sulla torta in un tragitto già da sogno per lei. La trentatreenne dovrà però vedersela con la talentuosissima e imprevedibile Muchova, tennista dalle mille armi tecniche alla ricerca di un successo rilevante simile ai tanti raggiunti in questa benevola stagione. Cancellando i periodi di stop per problemi fisici, la ceca può puntare a traguardi brillanti, ma Cirstea ha dimostrato che sottovalutarla sia un’idea ingenua…match tra sogni di una carriera e solide conferme.

FOLLIA A NEW YORK: TIAFOE-SHELTON

Il derby statunitense tra Frances Tiafoe e Ben Shelton, infine, chiuderà l’emozionante giornata di tennis a New York. Ci si aspetta una partita divertente, dai tanti colpi di scena e ricca di giocate brillanti da ambedue le parti. L’istrionico Tiafoe possiede un bagaglio tecnico notevole e ha trovato continuità dopo i primi anni di carriera altalenanti: la varietà di colpi è tra le sue peculiarità, ma non ancora la continuità. Il giovane Shelton (classe 2002) è un mancino di splendide speranze e ama divertire le folle; il suo tennis mancino risplende sulle superfici veloci e può esaltarsi se infuocato dagli appassionati in tribuna. Impossibile prevedere il risultato, ma il divertimento è assicurato.