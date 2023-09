US Open 2023, Alcaraz: “Non sono ancora abbastanza maturo per gestire questo tipo di partite”

Tempo di autocritica per Carlos Alcaraz, sconfitto 7-6(3) 6-1 3-6 6-3 da Daniil Medvedev nella semifinale degli US Open 2023. Una sconfitta amara per lo spagnolo, che da lunedì abbandonerà la prima posizione del ranking mondiale a favore di Novak Djokovic, altro finalista. “Ho iniziato il match molto bene – ha detto Alcaraz in conferenza stampa –, ma dal 3-3 del tie-break del primo set ho perso la testa. Ho giocato male 3 o 4 punti, buttando via quando di buono fatto per 50 minuti. Ho fatto fatica a gestire quella situazione e nel secondo set non ho praticamente giocato. Daniil è stato bravo, ha giocato molto bene e per me è stata dura rientrare in partita”.

Poi ha aggiunto: “Questi match possono capitare, anche se mi sento un giocatore migliore rispetto a prima e più maturo. Lui ha giocato alla grande e io non ho saputo trovare una soluzione. Non sono ancora abbastanza maturo per gestire questo tipo di incontri. Devo imparare da questo”. Per quanto tempo farà male questa sconfitta? “Non lo so. Giorni, settimane. Non lo so – spiega Alcaraz -. Non credo che ci penserò per molto tempo. Devo imparare da questa partita, ovviamente, perché voglio migliorare. Penso che questi tipi di gare ti aiutino a crescere e ad essere migliore in questo tipo di situazioni. Devo parlare con il mio team e vedere come posso migliorare. Giorni o settimane, ma non molto di più”.