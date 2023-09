Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Capodistria 2023: Laura Rogora in finale nel lead

Sesto posto per Laura Rogora nella semifinale della penultima prova di Coppa del mondo di arrampicata sportiva, specialità lead, in corso a Capodistria. Dopo il quarto posto della qualifica, l’azzurra delle Fiamme Oro ottiene così il pass per la finale di stasera, che verrà trasmessa in diretta su Eurosport a partire dalle 21. Destino diverso invece per gli altri due azzurri. Stefano Ghisolfi e Marcello Bombardi si sono infatti fermati al turno di semifinale, rispettivamente al 19° e al 23° posto.