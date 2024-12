La nuova stagione tennistica è ufficialmente iniziata e l’ha fatto in Australia, più precisamente a Perth, dove ha preso il via la United Cup 2025. Soltanto due confronti erano in programma ma sono subito scesi in campo tennisti di livello che hanno assicurato lo spettacolo. A rompere il ghiaccio sono state Kazakistan e Spagna, mentre a seguire è stato il turno di Cina e Brasile: ecco come sono andate le sfide.

Kazakistan b. Spagna

Partenza shock per la compagine kazaka, che ha racimolato appena tre game nel primo singolare. Alexander Shevchenko è stato infatti travolto con un netto 6-2 6-1 in appena 64 minuti di gioco da Pablo Carreno Busta. “Non mi aspettavo un livello di tennis del genere nel primo match dell’anno” ha dichiarato lo spagnolo.

Il Kazakistan ha però ristabilito la parità e l’ha fatto piuttosto agevolmente nel segno della sua trascinatrice, Elena Rybakina. Nonostante per la prima volta in carriera abbia concluso un match sul veloce con 0 ace, ha liquidato con lo score di 6-2 6-3 Jessica Bouzas Maneiro in 1h19′ di gioco.

A decidere il confronto è stato dunque il doppio misto, che differentemente dai due incontri precedenti è stato invece estremamente combattuto. A spuntarla è stato il Kazakistan, che a sorpresa ha schierato al fianco di Rybakina il singolarista Shevchenko e non lo specialista del doppio Nedovyesov. La scelta si è però rivelata vincente perché è arrivata una vittoria per 7-6 6-7 10-7 ai danni di Cavalle Reimers/Carreno Busta.

Cina b. Brasile

Non c’è stato invece bisogno di avere un doppio decisivo per avere un verdetto nel secondo maatch di questa competizione. 3h20′. Questa la durata del primo match di singolare, in cui Beatriz Haddad Maia (una specialiste delle maratone) e Xinyu Gao hanno lasciato tutto in campo, spingendo al limite il proprio corpo tanto che nel finale entrambe erano a pezzi. Ad avere la meglio, contro pronostico, è stata la cinese numero 175 del mondo, capace di imporsi in rimonta con il punteggio di 5-7 6-4 7-5. A seguire è toccato a Zhizhen Zhang chiudere i conti, dominando facilmente il veterano Thiago Monteiro con il punteggio di 6-3 6-0 e garantendo così una bella vittoria alla Cina che in questo torneo deve fare i conti con l’assenza di Qinwen Zheng.

I risultati di oggi

Kazakhstan b. Spagna 2-1

Carreno Busta (ESP) b. Shevchenko (KAZ) 6-2 6-1

Rybakina (KAZ) b. Bouzas Maneiro (ESP) 6-2 6-3

Rybakina/Shevchenko (KAZ) b. Cavalle Reimers/Carreno Busta (ESP) 7-6(4) 6-7(2) 10-7

Cina b. Brasile 2-0

Gao (CHN) b. Haddad Maia (BRA) 5-7 6-4 7-5

Zhang (CHN) b. Monteiro (BRA) 6-3 6-0

Il programma di domani

SABATO 28 DICEMBRE

00:30 – Francia vs Svizzera

03:00 – Canada vs Croazia

07:30 – Australia vs Argentina

10:00 – Grecia vs Spagna

GIRONI E CLASSIFICHE

-GRUPPO A

Canada 0V 0P

Croazia 0V 0P

Stati Uniti 0V 0P

-GRUPPO B

Norvegia 0V 0P

Polonia 0V 0P

Repubblica Ceca 0V 0P

-GRUPPO C

Kazakhstan 1V 0P (2-1)

Grecia 0V 0P

Spagna 0V 1P (1-2)

-GRUPPO D

Francia 0V 0P

ITALIA 0V 0P

Spagna 0V 0P

-GRUPPO E

Cina 1V 0P (2-0)

Brasile 0V 1P (0-2)

Germania 0V 0P

-GRUPPO F

Argentina 0V 0P

Australia 0V 0P

Gran Bretagna 0V 0P

Dove vedere la United Cup in diretta

La United Cup sarà trasmessa in esclusiva su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che seguirà tutte le gare dell’Italia, oltre a una selezione di altri confronti della fase a gironi, e l’intera fase finale. Sarà invece possibile seguire ogni singolo match di tutte le sfide della United Cup sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it vi accompagnerà con news, cronache e approfondimenti sulla competizione di scena in Australia, tra Perth e Sydney.