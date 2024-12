Siamo veramente agli sgoccioli. Il calciomercato invernale sta per aprire i battenti e le squadre di alta classifica hanno già ben chiaro che a gennaio sarà necessario qualche intervento per rinforzare le rispettive rose. Inter e Napoli sono pronte ad incontrarsi.

Inter e Napoli, guardando la classifica, sembrerebbero non aver bisogno di chissà quali interventi sul mercato. Eppure alcune lacune sono emerse per entrambe le compagini, con Conte che richiede rinforzi praticamente in ogni reparto e Inzaghi che punta a far bene in tutte le competizioni. Se i partenopei possono contare sul beneficio di un calendario più leggero rispetto alle competitor, l’Inter ha tutta l’intenzione di fare bene in Champions League e, possibilmente, portare a casa il secondo scudetto dell’era Inzaghi.

All’ombra del Vesuvio troviamo un Lukaku che non riesce a sbocciare, perché i 6 gol a referto finora non sono ciò che Antonio Conte si aspettava dal ragazzo ex Chelsea. Proprio per questo Conte vorrebbe un intervento da parte di De Laurentiis, oltre che in difesa, anche nel reparto offensivo. Che Lukaku non sia più quello di un tempo – quando all’Inter dal 2019 al 2021 mise a segno ben 64 reti – ormai è cosa nota, ma per ora non si sta neanche avvicinando ai 21 gol siglati con la casacca della Roma lo scorso anno. Conte non ha intenzione di sostituirlo, ma forse un “aiutino” da parte di un attaccante di livello potrebbe incentivare Big Rom a fare meglio.

Cassano spinge Arnautovic al Napoli: “Un’idea che mi piace”

A 35 anni suonati Arnautovic ha ancora voglia di dimostrare qualcosa e, nonostante il suo scarso impiego con l’Inter, il ragazzo austriaco ha comunque messo a segno 2 reti in questa stagione. Intervenuto a Viva El Futubol, Antonio Cassano ha lanciato una suggestione indirizzata ad Antonio Conte: “Oggi Arnautovic romperebbe le palle a Lukaku ed è una cosa decisamente buona. Io credo che Conte possa anche pretendere qualcosa in avanti. Sono convinto che lui, ovviamente ha dato tempo a Lukaku e gliene darà, perché l’ha voluto lui a Napoli. La realtà dei fatti però è che lui non è lo stesso che ha lasciato all’Inter…”.

Anche Cassano quindi è dell’idea che Big Rom non sia più quello di un tempo. Tuttavia l’ingresso di Arnautovic a Napoli potrebbe spingere l’attaccante belga a dare qualcosa di più, oltre che rinforzare un reparto su cui Conte punta fortemente. L’ex fantasista di Roma e Inter ha poi chiosato: “Adesso Romelu stoppa la palla a tre metri, nell’ultima partita ha avuto anche due grosse opportunità. Sta diventando un problema per come lo immaginava Conte”.