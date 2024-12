Il big può seriamente dire addio all’Inter al termine della stagione: la notizia lanciata dall’Argentina fa tremare i tifosi nerazzurri.

Il periodo natalizio in casa Inter è più che sereno, nonostante il terzo posto in classifica. La squadra nerazzurra guarda con ottimismo ai prossimi impegni, consapevole di avere una squadra competitiva ed un grande leader al comando come Simone Inzaghi. L’ultima sfida interna del 2025 si è chiusa con una vittoria di forza contro il Como, in cui la squadra nerazzurra ha inanellato il suo 11esimo risultato utile di fila in campionato (9 vittorie e 2 pareggi). Trend che ha permesso all’Inter, con ancora una gara da recuperare contro la Fiorentina, di tenere il passo di Napoli (-1) e Atalanta (-3).

Insomma, l’Inter si proietta con ottimismo al prossimo futuro, sapendo di avere tutte le carte per poter dire la sua in tutte le competizioni che la coinvolgono. C’è un aspetto che, però, comincia a sollevare qualche punto di domanda in casa Inter e riguarda lo stato di forma di Lautaro Martinez. Il capitano argentino sta vivendo un periodo non affatto facile in questa stagione, rendendosi autore di alcune prove incolore. L’ultima è arrivata in casa con il Como, dove però il pubblico ha comunque applaudito il proprio capitano. La cosa che preoccupa è il digiuno dal gol, che manca da più di un mese. L’ultima rete del Toro risale al 3 novembre, a margine della sfida contro il Venezia.

Lautaro preoccupa: dall’Argentina arriva la bomba sul futuro del centravanti nerazzurro

Mentre Lautaro Martinez cerca di ritrovare il suo smalto migliore, dall’Argentina è stata sganciata una clamorosa bomba di mercato che coinvolge proprio l’attaccante dell’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal quotidiano ‘El Grafico’, il centravanti del club nerazzurro sarebbe finito nei piani futuri di un ambito club della Premier League: il Chelsea. I Blues, di fatto, sono alla ricerca di un nuovo numero 9 e Lautaro Martinez sarebbe stato inserito tra i nomi più invitanti.

Al momento, sembra un’operazione a dir poco complicata per il Chelsea, non solo perché si tratta del capitano dell’Inter e di un calciatore di cui il club capeggiato da Beppe Marotta non vuole privarsi. Lautaro Martinez, mesi fa, ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2029 da 9 milioni a stagione. Per l’Inter è un giocatore imprescindibile, uno dei leader indiscussi della rosa. Quindi, per far vacillare Beppe Marotta, ma anche lo stesso Toro, serviranno delle avance convincenti. Per adesso, il Chelsea avrebbe in mente di mettere sul tavolo una proposta economica importante, alla quale vorrebbe abbinare diverse contropartite tecniche.

Oltre ai soldi, la società londinese vorrebbe includere nell’operazione profili come quelli di Benoit Badiashile, Carney Chukwuemeka e Mykhailo Mudryk. Insomma, il Chelsea inserirebbe nell’affare per Lautaro Martinez elementi che sono in uscita da Stamford Bridge. Tra i maggiori calciatori destinati a salutare c’è sopratutto Mudryk, attualmente sospeso per doping. Dunque, non sarebbe un’offerta particolarmente allentante, dato che l’Inter considera Lautaro Martinez come uno dei centravanti più forti d’Europa. Per lasciarlo partire, il Chelsea dovrebbe arrivare minimo ad un totale superiore ai 100 milioni di euro.