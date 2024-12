Perfetto il percorso dell’Italia nella fase a gironi della United Cup 2025, manifestazione in programma dal 27 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Dopo il 3-0 rifilato all’esordio alla Svizzera, gli azzurri si sono ripetuti contro la Francia, imponendosi nuovamente per 3-0 e staccando così il pass per i quarti di finale. Sventola il tricolore alla Ken Rosewall Arena di Sydney, dove la squadra capitanata da Renzo Furlan ha disputato un girone incredibile, vincendo tutti e 6 i match giocati, ma soprattutto vincendo ben 12 dei 13 set disputati. Il merito è soprattutto di Flavio Cobolli e Sara Errani, bravi a mettere in ghiaccio vittoria e primo posto del gruppo già dopo i due singolari. Non sono stati però da meno Sara Errani e Andrea Vavassori, nuovamente vittoriosi nel doppio misto.

Cobolli b. Humbert 3-6 7-6 6-2

Prestazione maiuscola da parte del tennista romano, che riesce a ripetersi dopo il successo ai danni di Stricker e lo fa portando a casa un match pazzo. Il primo set va a Humbert in mezz’ora grazie al break arrivato nell’ottavo gioco. Il secondo sembra dover seguire lo stesso copione, con il francese che strappa la battuta a Flavio e va a servire per il match sul 5-4. L’azzurro riesce però a ottenere il break (il primo dell’incontro) e poi a salvare due palle break nel game seguente. Si va dunque al tie-break, dove Cobolli annulla un match point e la spunta alla quarta palla set, prevalendo per 10 punti a 8. A senso unico infine la terza frazione, con Humbert che getta la spugna e Flavio che trionfa con un comodo 6-2.

Paolini b. Paquet 6-0 6-2

Se esistesse come verbo, si potrebbe dire che Jasmine Paolini sta “Swiatekeggiando”. Dopo il 6-1 6-1 rifilato a Belinda Bencic, la numero uno d’Italia ha asfaltato anche Chloe Paquet, rifilandole un severissimo 6-0 6-2 in 61 minuti di gioco. Ancora una volta c’è poco da dire sul match perché, di fatto, un match non c’è stato. E’ andato invece in scena un assolo di Paolini, la quale dimostra di essere in forma smagliante e di poter assolutamente dire la propria all’Australian Open.

Errani/Vavassori b. Lechemia/Roger-Vasselin 6-3 7-6

La ciliegina sulla torta arriva dal doppio misto, con Sara Errani e Andrea Vavassori che danno continuità al successo contro Bencic/Stricker e regalano un altro punto all’Italia. Nel primo set risulta decisivo il break ottenuto nel secondo gioco (parziale di 12 punti a 1 in favore degli azzurri, veri e propri maestri nell’iniziare i match). Nella seconda frazione, invece, Sara e Andrea hanno la chance di chiudere sul 6-5, quando servono per il match. Nonostante il break subito, dominano il tie-break per 7 punti a 3 e mettono la propria firma su un nuovo 3-0 in favore dell’Italia.

Risultati e classifica del girone

-GRUPPO D

ITALIA 2V 0P (6-0) Qualificata ai quarti

Svizzera 1V 1P (2-4)

Francia 0V 2P (1-5)

Svizzera b. Francia 2-1

Humbert (FRA) b. Stricker (SUI) 6-3 7-5

Bencic (SUI) b. Paquet (FRA) 6-3 6-1

Bencic/Stricker (SUI) b. Lechemia/Roger-Vasselin (FRA) 6-1 7-6(4)

ITALIA b. Svizzera 3-0

Cobolli (ITA) b. Stricker (SUI) 6-3 7-6(2)

Paolini (ITA) b. Bencic (SUI) 6-1 6-1

Errani/Vavassori (ITA) b. Bencic/Stricker (SUI) 6-4 6-4

ITALIA vs. Francia 3-0

Cobolli (ITA) b. Humbert (FRA) 3-6 7-6(8) 6-2

Paolini (ITA) b. Paquet (FRA) 6-0 6-2

Errani/Vavassori (ITA) b. Lechemia/Roger-Vasselin (FRA) 6-3 7-6(3)

Quando torna in campo l’Italia?

Paolini e compagni dovranno attendere un paio di giorni prima di fare ritorno in campo. Il quarto di finale dell’Italia è infatti in programma nella giornata di venerdì 3 gennaio alle ore 07:30.

Prossima avversaria Italia

Nei quarti di finale gli azzurri se la vedranno contro la vincente del Gruppo F. Al momento c’è al comando la Gran Bretagna (che ha battuta per 2-1 l’Argentina), seguita proprio dalla compagine sudamericana (seconda con una vittoria e una sconfitta). Ultimo posto attualmente per l’Australia (sconfitta per 2-1 da Etcheverry e compagni). A risultare decisivo per decretare il primo posto del girone sarà però il confronto Gran Bretagna-Australia, in programma mercoledì 1 gennaio.