Nessuna sorpresa nei sette incontri validi per la regular season NBA 2024/2025 andati in scena nella notte italiana. Tutte le franchigie hanno infatti rispettato il pronostico della vigilia e soltanto due sfide sono state in bilico fino all’ultimo: una si è conclusa all’overtime, l’altra con uno scarto di 3 punti. Andiamo dunque a ripercorrere cos’è successo e chi sono stati i protagonisti.

Cleveland suona la settima sinfonia

Non c’è la parola sconfitta nel vocabolario di Cleveland, che sbanca San Francisco e migliora a 28-4 il proprio bilancio stagionale. 113-95 il punteggio con cui sono stati sconfitti i Golden State Warriors. Protagonisti Donovan Mitchell e Darius Garland, autori di 48 punti in due. Per la capolista a Est si tratta del settimo successo di fila.

Jokic esagerato

Limitarsi a parlare di “tripla doppia” è quasi riduttivo per la prestazione sfoderata da Nikola Jokic contro gli Utah Jazz. I Denver Nuggets hanno infatti la meglio per 132-121 e il cestista serbo mette a referto 36 punti, 22 rimbalzi e 11 assist, aggiungendoci anche 4 palle rubate. L’altra tripla doppia del match la realizza invece Russell Westbrook con 16 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

New York ai piedi di KAT

Seconda partita consecutiva con almeno 30 punti e 10 rimbalzi per Karl-Anthony Towns, che si carica sulle spalle i Knicks e li guida al successo contro i Washington Wizards. 126-106 il risultato finale, con i ragazzi di Thibodeau che agguantano l’ottava vittoria consecutiva. Da segnalare anche la tripla doppia di Hart (23 punti, 15 rimbalzi e 10 assist).

Embiid e Powell non scherzano

Prosegue l’ottimo momento di forma dei Philadelphia 76ers, che ottengono la quarta vittoria di fila e si avvicinano lentamente alla zona playoff. In quel di Portland, nel successo per 125-103, il mattatore è Joel Embiid, autore del proprio season high con 37 punti. L’altro grande trascinatore è Norman Powell, che permette ai Los Angeles Clippers di consolidare il quinto posto a Ovest. Per il numero 24 arrivano 35 punti nel successo di misura (116-113) contro i New Orleans Pelicans: è la sua sesta gara consecutiva con almeno 25 punti a bersaglio.

Altri match

I Dallas Mavericks partono forte a Sacramento, ma le assenze di Doncic e Irving si fanno sentire e i Kings riescono a rimontare, imponendosi con il punteggio di 110-100. L’MVP è De’Aaron Fox, che firma una prestazione da 33 punti. Matura ai tempi supplementari infine il successo dei Chicago Bulls, che piegano gli Hornets espugnando Charlotte per 115-108. Sugli scudi Coby White con una prestazione da 23 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.

I risultati della notte

Charlotte Hornets – Chicago Bulls 108-115

Washington Wizards – New York Knicks 106-126

New Orleans Pelicans – Los Angeles Clippers 113-116

Utah Jazz – Denver Nuggets 121-132

Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers 95-113

Portland Trail Blazers – Philadelphia 76ers 103-125

Sacramento Kings – Dallas Mavericks 110-100

La classifica aggiornata

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 28-4

Boston Celtics 23-9

New York Knicks 23-10

Orlando Magic 20-14

Atlanta Hawks 18-15

Milwaukee Bucks 16-14

Miami Heat 16-14

Indiana Pacers 16-17

Chicago Bulls 15-18

Detroit Pistons 14-18

Philadelphia 76ers 13-17

Brooklyn Nets 12-20

Charlotte Hornets 7-25

Toronto Raptors 7-25

Washington Wizards 5-24

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 26-5

Memphis Grizzlies 22-11

Houston Rockets 21-11

Dallas Mavericks 20-13

Los Angeles Clippers 19-13

Los Angeles Lakers 18-13

Denver Nuggets 18-13

Minnesota Timberwolves 17-14

Golden State Warriors 16-16

San Antonio Spurs 16-16

Phoenix Suns 15-16

Sacramento Kings 14-19

Portland Trail Blazers 11-21

Utah Jazz 7-24

New Orleans Pelicans 5-28