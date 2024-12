Non poteva augurarsi un migliore inizio di stagione Matteo Arnaldi, che nel primo match del suo 2025 ha travolto Alexei Popyrin con un netto 6-3 6-2. Prestazione notevole da parte del tennista sanremese, che ha impiegato appena 69 minuti di gioco per portare a casa il match, sovvertendo il pronostico della vigilia e qualificandosi per il secondo turno dell’Atp 250 di Brisbane.

La cronaca

Avvio di match molto equilibrato, con i due giocatori che hanno perso appena 3 punti a testa nei primi tre turni di battuta. Le prime chance ce le ha avute però Popyrin, il quale si è procurato una palla break nel quinto gioco e poi un’altra nel settimo. Poco male per Matteo, che le ha annullate entrambe ed è poi riuscito a strappare la battuta all’avversario nell’ottavo game. Nel momento di servire per il set non ha tremato per fortuna e, dopo 36 minuti di gioco, ha incamerato il parziale per 6-3.

Decisamente meno combattuta la seconda frazione, in cui Arnaldi è riuscito a ottenere il break già nel terzo gioco, mettendo così in discesa le operazioni. Popyrin gli ha comunque dato del filo da torcere, arrivando a 30 in tutti e quattro i turni di risposta, tuttavia Matteo non si è mai scomposto ed ha sempre tenuto la battuta con autorevolezza. Il secondo break subito dall’australiano, nel settimo game, ha invece scritto la parola fine al match e Arnaldi ha potuto festeggiare una netta e meritata vittoria.

Chi sarà il prossimo avversario di Arnaldi?

Al secondo turno, il tennista italiano sfiderà l’americano Reilly Opelka, il quale ha debuttato con un successo per 7-5 6-4 ai danni del qualificato argentino Gomez. Per Matteo non si preannuncia una sfida facile dato che Opelka è molto pericoloso in queste condizioni di gioco grazie al suo servizio. Tuttavia sembra essere ancora lontano dalla sua miglior forma tanto che dal suo ritorno nel circuito dopo un lungo infortunio ha vinto appena 8 partite (perdendone altrettante). Tra i due non ci sono precedenti. Sullo sfondo il possibile quarto di finale con Novak Djokovic. L’incontro Arnaldi-Opelka è in programma giovedì 2 gennaio, con orario e campo ancora da definire in attesa che venga diramato l’ordine di gioco.

Dove vedere in tv l’Atp 250 di Brisbane

La diretta televisiva dell’ATP 250 di Brisbane è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.

Il tabellone aggiornato

SECONDO TURNO

(1) Djokovic vs Monfils

(PR) Opelka vs Arnaldi

(4) Tiafoe vs Mpetshi Perricard

Mensik vs (LL) Lajovic

(Q) Bonzi vs Jarry

(Q) Nishioka vs Lehecka

(8) Thompson vs Michelsen

(WC) Vukic vs (2) Dimitrov