Dopo le nette vittorie ai danni di Francia e Svizzera, l’Italia è stata sconfitta per 2-0 dalla Repubblica Ceca nei quarti di finale della United Cup 2025. Si è dunque interrotto nella fase a eliminazione diretta il cammino degli azzurri, che però salutano Sydney senza grossi rimpianti. Non c’è stata infatti storia nel confronto contro i cechi, che hanno archiviato la pratica dopo i primi due singolari, perdendo appena 7 giochi in due match. Karolina Muchova si è confermata la bestia nera di Jasmine Paolini, conquistando la quinta vittoria in altrettanti precedenti. Tomas Machac ha invece dato prova che l’exploit del 2024 non è stato un caso ed ha asfaltato Flavio Cobolli, esprimendosi ad un livello da top 10. Sarà dunque la Repubblica Ceca l’avversaria degli Stati Uniti in semifinale; l’altra sfida è invece Kazakistan-Polonia.

Muchova b. Paolini 6-2 6-2

La prima sconfitta nella manifestazione per l’Italia è arrivata in occasione dei quarti di finale. Jasmine Paolini, che aveva lasciato 2 game prima a Bencic e poi a Paquet, ha ceduto il passo ad un’indemoniata Karolina Muchova, protagonista di un match di altissimo livello. Il punteggio di 6-2 6-2 è in realtà bugiardo perché c’è stato parecchio equilibrio. L’azzurra paga tuttavia i 9 game (su 9) persi ai vantaggi e il poco cinismo nei momenti importanti. Ciò non vuol dire che Muchova non abbia meritato, anzi ha dimostrato di saper esprimere un tennis estremamente efficace e di valere decisamente più del suo ranking di numero 22.

Il match era in realtà cominciato bene per Paolini, capace di tenere con autorevolezza i primi due turni di servizio. L’equilibrio durato quattro giochi si è però improvvisamente rotto e Muchova è salita in cattedra, conquistando il primo set per 6-2. Decisivi i break arrivati nel quinto e nel settimo gioco, consolidati annullando un totale di tre palle break. Jasmine non ha neppure giocato male, ma è stata inevitabilmente costretta a prendersi qualche rischio per evitare di soccombere sotto i colpi della rivale. Inoltre, Muchova ha servito molto bene – specialmente nei momenti chiave – e non ha concesso granché all’avversaria quando contava.

Il parziale in favore della ceca si è prolungato anche nel secondo set, arrivando a toccare un severo 7-0. Paolini è riuscita ad interrompere la striscia di game consecutivi persi, ma ha fallito l’opportunità di contro break nel quarto gioco. Muchova invece ha strappato a zero la battuta alla toscana nel game seguente, mettendo un punto esclamativo sul match. Le chance in favore di Jasmine in realtà sono continuate ad arrivare, ma non c’è stato verso di sfruttarle. Oltre ad aver perso tutti e 9 i game andati ai vantaggi, Paolini ha chiuso il match con un eloquente 0/10 sulle palle break. Muchova ha invece continuato a servire bene, non a caso ha scagliato un ace sul match point, ed ha firmato la nona vittoria della sua carriera contro una top 5.

Machac b. Cobolli 6-1 6-2

Punteggio molto simile al primo singolare, ma match estremamente diverso. L’equilibrio che si era visto per vari tratti tra Muchova e Paolini non c’è affatto stato tra Tomas Machac e Flavio Cobolli. Merito soprattutto del ceco, che ha disputato un match sensazionale, al punto da impiegare meno di un’ora di gioco (appena 56 minuti) per portarlo a casa. Sicuramente Flavio non era nella sua giornata migliore, ma Machac è stato davvero dominante, tirando vincenti da ogni lato del campo e servendo alla grande (9 ace e soli 4 punti persi con la prima).

Il primo set è stato a senso unico e Cobolli si è potuto ritenere fortunato di aver evitato il bagel. Nel secondo, invece, l’azzurro era partito bene, tenendo i primi due turni di battuta. Machac è però presto salito in cattedra, vincendo 5 giochi consecutivi e soprattutto inanellando un parziale di 20 punti a 2. Inevitabilmente Flavio ha anche mollato, consapevole di non avere le armi per battere la versione odierna del ceco. Emblematica la frase pronunciata nell’intervista post match: “Ho giocato alla Djokovic“.

Accoppiamenti e programma semifinali

Sabato 4 gennaio

Ore 00:30 – Kazakistan vs Polonia

Ore 07:30 – Usa vs Repubblica Ceca

Montepremi United Cup

PREMIO DI PARTECIPAZIONE

GIOCATORE N°1

RANKING DI SINGOLARE

1-10: $ 200.000

11-20: $ 100.000

21-30: $ 60.000

31-50: $ 40.000

51-100: $ 30.000

101-250: $ 25.000

251+: $ 20.000

GIOCATORE N°2

RANKING DI SINGOLARE

1-10: $ 200.000

11-20: $ 100.000

21-30: $ 50.000

31-50: $ 30.000

51-100: $ 20.000

101-250: $ 15.000

251+: $ 10.000

GIOCATORE N°3

RANKING DI SINGOLARE/DOPPIO

1-30: $ 30.000

31-100: $ 15.000

101-250: $ 7.500

251+: $ 6.000

PRIZE MONEY

Vittorie No. 1 Doppio misto Finale $251,000 $47,255 SF $132,000 $24,750 QF $69,500 $13,000 Gruppo $38,325 $7,200

VITTORIE DI SQUADRA

FINALE: $ 23.155

SEMIFINALE: $ 13.650

QUARTI DI FINALE: $ 8.025

GRUPPO: $ 5.000