Lorenzo Musetti manca l’appuntamento con la semifinale dell’Atp 250 di Hong Kong 2025. Dopo la convincente vittoria all’esordio ai danni di Gabriel Diallo, il tennista azzurro è stato sconfitto nei quarti da Jaume Munar: 2-6 7-6 7-5 il punteggio del match, durato 2h38′. Sconfitta piuttosto deludente per il carrarino, protagonista di un ottimo primo set ma troppo passivo nei due parziali seguenti, in cui ha lasciato eccessivamente il gioco in mano allo spagnolo. Non mancano peraltro i rimpianti dato che entrambi i set potevano finire diversamente se Musetti avesse sfruttato alcune palle break avute. Munar ha però meritato il successo ed ha raggiunto con merito la semifinale, dove se la vedrà contro il francese Alexandre Muller, vittorioso a sorpresa nel derby con Arthur Fils.

Montepremi

PRIMO TURNO – € 6.513

SECONDO TURNO – € 10.493

QUARTI DI FINALE – € 18.092

SEMIFINALE – € 30.756

FINALISTA – € 52.326

VINCITRICE – € 90.460

Punti per il ranking Atp

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITRICE – 250 punti

