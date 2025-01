Prima giornata di Superlega del 2025. L’anno nuovo si apre con il quarto turno del girone di ritorno (15ª giornata) che si giocherà tra il 5 e il 6 gennaio.

Civitanova ospita Verona al PalaCivitanova di Treia domenica 5 alle 15.20. Sfida di apertura dell’anno e scontro diretto per il quarto posto. La formazione di Giampaolo Medei ha chiuso il 2024 con il passaggio del turno nei quarti di finale di Coppa Italia contro Milano. In campionato bisogna ripartire dopo la sconfitta al tie-break contro Monza per cercare di restare agganciati alle prime. Stessi punti della Lube per Verona, ma con una partita in meno da giocare (causa Mondiale per Club), che ha vinto sei delle ultime sette e ha sorpreso Piacenza ai quarti di Coppa Italia. L’unico ko è contro l’imbattuta Perugia. Perugia che, sempre il 5 gennaio, alle 18.30 sarà al Palazzetto dello Sport di Latina per affrontare Cisterna. Gli uomini di Angelo Lorenzetti sono in testa alla classifica senza aver perso una partita. L’ultima sconfitta risale al 21 aprile 2024 nel corso della finale playoff, poi vinta 3-1, contro Monza. Cisterna è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro Trento e in campionato ha chiuso l’anno passato con i ko con Piacenza e Verona.

Dopo la delusione in Coppa Italia contro Verona, Piacenza vola al PalaMazzola per affrontare Taranto (5 gennaio ore 15.30). La squadra di Andrea Anastasi sta tenendo un grande ritmo in campionato e deve vincere per respingere gli attacchi al terzo posto di Civitanova e Verona. I pugliesi di Boninfante non attraversano il migliore dei periodi e vengono da cinque sconfitte in fila (otto nelle ultime dieci). L’ultimo successo è datato 24 novembre contro la Lube.

Nell’ultima partita del 5 gennaio (ore 17.00) scontro di bassa classifica tra Padova e Grottazzolina. Si giocherà al Palasport San Lazzaro di Padova. I ragazzi di Jacopo Cuttini si trovano al nono posto in classifica con 13 punti e cercheranno di dare continuità alla vittoria su Taranto in chiusura di 2024, arrivata dopo 5 sconfitte in fila, per allontanare Taranto e avvicinare, o superare, Cisterna e Modena. Grottazzolina, nonostante due vittorie nelle ultime tre, staziona all’ultimo posto in classifica, insieme a Monza, con 9 punti in 14 giornate.

Due posticipi lunedì 6 gennaio

Trento vuole tenere il passo di Perugia e scenderà in campo alle 18.30 al PalaPanini di Modena contro Modena. La squadra di Fabio Soli ha superato con facilità Cisterna nei quarti di Coppa Italia e in campionato è al secondo posto in classifica con cinque punti in meno, e una partita in più da giocare, di Perugia. Modena occupa l’ultima posizione buona per disputare i playoff e conserva sei punti di margine su Grottazzolina ultima.

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano di Civitanova e due sconfitte in Superlega (Trento e sempre Civitanova), Milano deve ripartire in casa contro Monza alle 17.00. Nel derby di Lombardia l’Allianz andrà a caccia di un successo che potrebbe rilanciare le ambizioni di classifica della squadra di Piazza, che al momento ha sei punti di ritardo dal quinto posto di Civitanova e sei lunghezze di vantaggio sulla settima posizione occupata da Cisterna. Monza, 11ª con nove punti, cerca punti importanti per staccare la pari classifica Grottazzolina.

Il programma della 15ª giornata

5 gennaio (ore 15.20) Lube Civitanova – Verona

5 gennaio (ore 15.30) Taranto – Piacenza

5 gennaio (ore 17.00) Padova – Grottazzolina

5 gennaio (ore 18.30) Cisterna – Perugia

6 gennaio (ore 17.00) Milano – Monza

6 gennaio (ore 18.30) Modena – Trento

La classifica

Punti totali, partite vinte, partite perse