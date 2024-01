United Cup, Djokovic: “Spero che il problema al polso non peggiori, mi preoccupa un po'”

Inizio di stagione dal sapore agrodolce per Novak Djokovic, che con la Serbia si qualifica ai quarti di United Cup 2024 ma si vede ostacolato dal dolore al polso destro, insorto nel riscaldamento pre-partita dell’incontro con Lehecka.

I campanelli d’allarme sembravano attenuarsi con la vittoria, ma si sono riaccesi dopo aver ascoltato le confessioni di Novak in conferenza stampa. Il serbo ha dapprima rinunciato alla disputa della sfida di doppio misto che ha determinato le sorti della sua squadra nella competizione. “Sono molto orgoglioso dei miei compagni di squadra. Ero molto nervoso guardando la finale in panchina, spero che questo problema non peggiori. Me ne sono accorto nel riscaldamento pre-partita e ho ricevuto cure prima, durante e dopo il match“.

“Non è la prima volta che mi trovo ad affrontare qualcosa di simile nella mia carriera sportiva. Ho saputo gestirla e finire bene la partita. Confido di poter recuperare bene ed essere pronto per il prossimo duello“, ha commentato il serbo, il cui prossimo avversario sarà Alex de Minaur. I tifosi temono che il tennista possa mettere a rischio la sua integrità in vista degli Australian Open 2024.

La sfida contro l’Australia è prevista per la sessione notturna di mercoledì, quindi c’è poco tempo per recuperare. “Ovviamente il polso preoccupa un po’, ma sono entusiasta di contribuire al progresso del mio Paese. Affrontare i padroni di casa garantirà una grande atmosfera in campo e lotteremo fino alla fine“, ha concluso Djokovic.