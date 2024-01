Inter, Frattesi: “Gruppo straordinario come i tifosi, non pensavo di trovarmi così bene”

Davide Frattesi, intervistato da “Undici”, ha tracciato un breve bilancio dei suoi primi mesi con la maglia dell’Inter. Un giudizio entusiasta quello dell’ex Sassuolo, nonostante un minutaggio non sempre elevato nelle rotazioni di Simone Inzaghi. “Il gruppo è davvero straordinario, così come i tifosi – spiega il centrocampista – Non pensavo di trovarmi così bene, sia in campo che fuori. Le cose stanno andando benissimo anche a livello di risultati, ma non c’è una squadra che ammazza il campionato come ha fatto il Napoli lo scorso anno. Scudetto? Credo che ci siano tre o quattro squadre che come valori si equivalgono, poi ovviamente conta molto anche la profondità della rosa nell’arco di tutta la stagione.”

Qualche battuta anche sulla Nazionale, dove Frattesi ricopre un ruolo sicuramente importante all’interno dello scacchiere di Luciano Spalletti. “C’è molto entusiasmo dall’arrivo del nuovo ct, stiamo cercando di replicare il gioco e il gruppo che ci ha portato a vincere l’ultimo Europeo. Sta a noi giocatori riuscire a portare in campo le idee del mister, così da ottenere i risultati che tutti vogliamo.”