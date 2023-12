United Cup 2024, la Gran Bretagna parte con un successo ai danni dell’Australia padrona di casa

Dopo il successo della Spagna ai danni del Brasile, è della Gran Bretagna la seconda vittoria in questa giornata inaugurale di United Cup 2024. Cameron Norrie e Katie Boulter hanno trascinato la propria Nazionale vincendo i due incontri di singolare, rispettivamente contro Alex De Minaur e Ajla Tomljanovic. Decisamente combattuto, come prevedibile, il match maschile tra due giocatori entrambi nella top-20 della classifica mondiale. Al 6-4 Norrie del primo set, il padrone di casa ha risposto con un 6-2 nel secondo parziale; nessun servizio perso nella terza e decisiva frazione, con il tie-break che poi è stato dominato da Norrie per sette punti a due.

Più netta l’affermazione di Katie Boulter contro una Tomljanovic sprofondata attorno alla trecentesima posizione in classifica dopo aver saltato quasi totalmente la stagione del 2023. L’australiana è tornata in campo negli ultimi mesi, giocando però pochi tornei e preferendo concentrarsi su questo nuovo 2024, che però è iniziato con una sconfitta per 6-2 6-4 in 1h e 34′ di gioco.