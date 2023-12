Sci Alpino, Brignone: “L’obiettivo è continuare a sciare così anche nel 2024”

Terminato lo slalom di Lienz del 2023, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023/2024. A vincere è stata la solita Mikaela Shiffrin, seguita da Lena Duerr ed una ritrovata Michelle Gisin. L’unica azzurra a punti è stata Lara Della Mea, 21esima al traguardo, con Marta Rossetti uscita inspiegabilmente nella seconda manche, senza inforcate o errori particolari.

Le parole di Lara: “Qualche punto serve sempre per provare a migliorare il pettorale di partenza, ma non sono contenta della mia seconda manche, non sono mai riuscita a trovare il ritmo. Mi concentro subito sulla tappa di Krankjska Gora di inizio gennaio: essendo di Tarvisio le considero gare di casa“.

Federica Brignone ha commentato la sua porzione di prima manche, ottima ma terminata con un’uscita dal tracciato. “Oggi non è andata male, poi mi sono impuntata in una doppia. Mi dispiace perchè la pista oggi era molto bella. Voglio continuare a sciare così, il mio obiettivo è rimanere focalizzata sulla mia sciata e mi auguro di ripartire così nel 2024“.