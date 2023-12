Empoli, Andreazzoli: “Cagliari? Sarà una partita difficile, conosciamo bene i pericoli”

Alla vigilia della sfida che vedrà il suo Empoli opposto al Cagliari, Aurelio Andreazzoli riparte dal ko patito con i biancocelesti nel turno scorso di Serie A, provando a guardare il bicchiere mezzo pieno.

“Dalla sconfitta con la Lazio ci portiamo dietro cose positive e negative, ci sono state entrambe. Sulle negative abbiamo lavorato decisamente, per migliorarle. Anche le positive ci sono state, ma deve essere un obbligo in quel caso ricercarle“. Riguardo al match contro la compagine di Claudio Ranieri: “La squadra ha preso coscienza di quello che può fare, che è nelle sue possibilità. La classifica ma non deve incidere più di tanto, siamo soddisfatti in parte. Sarà una partita difficile perché loro sono una squadra che ha caratteristiche importanti sia di gioco che di individualità“.

Andreazzoli parla anche dei singoli. “Caputo è disponibile, si è allenato bene e ci sarà. La posizione di Maldini? Abbiamo un’idea e anche se non abbiamo molto tempo dobbiamo verificarla. Si tratta di un calciatore offensivo che ha qualità fisiche oltre che tecniche“.

Attenzione doppia per la “zona Cagliari“. “Il Cagliari ha costruito la sua classifica in gare negli ultimi minuti, grazie anche alle caratteristiche dei loro calciatori – spiega l’allenatore -. Per quanto riguarda noi e i calci piazzati dico che è stata la casualità a volte a venirci contro. Aspettiamo il nostro momento, certo è che l’analisi sul Cagliari l’abbiamo fatta come quella sulle altre squadre e quindi conosciamo bene quali sono i pericoli“.