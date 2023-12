United Cup 2024, esordio ok per Djokovic: la Serbia batte la Cina, bene anche Canada e Stati Uniti

La terza giornata della United Cup 2024 ha visto l’esordio nella competizione della Serbia, con il conseguente esordio stagionale per il numero uno del mondo Novak Djokovic. In quel di Perth “Nole” ha battuto senza particolari patemi Zhizhen Zhang con il punteggio di 6-3 6-2, poi è stato costretto agli straordinari dopo che la compagna di squadra Olga Danilovic aveva ceduto il singolare femminile a Qinwen Zheng per 6-4 6-2. Gli stessi quattro interpreti sono tornati in campo per il doppio misto decisivo e alla fine la coppia serba l’ha spuntata al match tiebreak con il punteggio di 6-4 1-6 10-6. A questo punto la Serbia si giocherà con la Repubblica Ceca la sicurezza del passaggio del turno da prima del girone. I cechi sono stati sconfitti già dalla Cina.

Il programma di Perth però si è aperto con l’esordio vittorioso degli Stati Uniti, sicuramente una delle squadre favorite alla vigilia del torneo. Partenza falsa però per Jessica Pegula, che è stata sconfitta nel singolare d’apertura da Katie Boulter subendo la rimonta per 5-7 6-4 6-4 al termine di un match davvero tirato. Molto combattuto anche il singolare maschile, che ha visto Taylor Fritz pareggiare i conti grazie al 7-6(5) 6-4 ai danni di Cameron Norrie. Nel doppio misto decisivo i britannici hanno provato a schierare un doppista come Skupski a fianco di Boulter, ma Fritz e Pegula si sono imposti in rimonta per 1-6 7-6(4) 10-7 e ora sfideranno l’Australia padrona di casa di De Minaur e Tomljanovic.

Infine nell’unico match giocato oggi a Sydney è arrivata la vittoria del Canada, che ha aperto il gruppo B battendo per 2-1 il Cile. Bene Leylah Fernandez nel singolare femminile (6-2 6-3 a Seguel), ma i nordamericani pagano l’assenza dei propri big al maschile come dimostra il 7-5 6-4 di Jarry ai danni di Diez. Alla fine però il doppio decisivo sorride ai canadesi, con Fernandez e Diez che si impongono per 10-8 al match tiebreak su Seguel e Barrios Vera.