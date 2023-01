Monza, Palladino: “L’Inter una corazzata, ma proveremo a metterla in difficoltà”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato alla vigilia della sfida di Serie A 2022/2023 contro l’Inter: “Voglio 26 animali e uno stadio pieno. Mi piacerebbe rivivere all’U-Power l’ambiente vissuto contro la Juventus. Affronteremo una corazzata come l’Inter, ma tenteremo di metterla in difficoltà. Stiamo bene fisicamente e sono sicuro che faremo una buona prova. A prescindere dal risultato, ciò che m’interessa è la mentalità“. Palladino si è poi soffermato sui singoli: “Per Rovella saranno decisivi gli ultimi allenamenti. Valuteremo se schierarlo o meno in base a quelli. In attacco hanno lavorato tutti bene, non sarà facile scegliere i titolari“.