United Cup 2023, Berrettini: “Siamo in finale perché siamo un grande gruppo”

“E’ stata una grande partita con una grande atmosfera. Sapevamo che c’è una grande comunità greca in Australia e ci siamo sentiti così ieri quando ha giocato la loro numero uno Maria Sakkari. È stato molto bello, amiamo il pubblico quando è rumoroso. Non ero contento alla fine della partita, ma questo è il bello di questo tipo di tornei, anche se avessi perso, avremmo potuto comunque vincere il match nel suo complesso. Ora sono pronto per giocare contro gli Stati Uniti”. Lo ha detto Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo il match perso contro Tsitsipas alla United Cup, così come riportato da Punto de Break: “Quando giochi un evento a squadre è importante creare un gruppo al di fuori della competizione per avere una prestazione migliore in campo. Questo è quello che abbiamo fatto fin dall’inizio. Quando abbiamo capito cosa fosse una squadra, abbiamo creato un gruppo in cui abbiamo parlato e festeggiato il Natale insieme. Siamo in finale perché siamo un grande gruppo”.