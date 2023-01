Liga 2022/2023, al Real Madrid non basta Benzema: il Villarreal stende 2-1 i blancos

Il Real Madrid cade all’Estadio de la Ceramica sotto i colpi del Villarreal che, nel match valevole per la sedicesima giornata de La Liga 2022/2023, si impone 2-1 sui blancos. Agli uomini guidati da Carlo Ancelotti non basta il solito Karim Benzema, poiché le rete messe a referto da Yeremi Pino e Gerard Moreno consegnano al sottomarino giallo i tre punti. Nella prima frazione di gara le due squadre si concedono una lunga fase di studio e fanno fatica a trovare varchi per rendersi pericolose.

In apertura di ripresa Pino porta in vantaggio i ragazzi di Quique Setien, ma al 60′ i madrileni agguantano il pareggio con il gol del Pallone D’Oro 2022. Appena tre minuti più tardi Moreno riporta avanti gli amarillo e regala loro il successo. In virtù di questo risultato il Villarreal aggancia l’Atletico Madrid al quarto posto con 27 punti, mentre il Real Madrid resta al comando insieme al Barcellona a quota 38, ma con una partita in più.