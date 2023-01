Fiorentina-Sassuolo 2-1, Dionisi: “Sono rammaricato. Rigore? Terzic era in fuorigioco”

“Abbiamo fatto un ottima prestazione. Ma se guardiamo il risultato non possiamo essere soddisfatti”. Questa tutta la delusione di Alessio Dionisi dopo la sconfitta del suo Sassuolo sul campo della Fiorentina della 17esima giornata della Serie A 2022/2023. “Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, nel secondo è stata più equilibrata. Senza quell’episodio discutibile la Fiorentina non avrebbe vinto” ha aggiunto l’allenatore, che si è poi soffermato a parlare proprio dell’episodio del rigore: “In primis Terzic era in fuorigioco. Nessuno lo nota ma c’è. Poi se l’arbitro dice di non aver visto nessun fallo di mano, perché poi lo mandano al Var?”.

Su Pinamonti: “Sinceramente non lo so. Lo vedevo stanco e ho chiamato il cambio, e mentre l’ho chiamato l’ha chiesto lui. Credo sia un affaticamento”. Su Berardi: “Domenico è il top player di questa squadra. Deve crescere, la condizione migliora e farà sempre meglio”.