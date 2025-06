La F1 torna per il weekend e lo fa con il GP di Canada: ecco allora tutte le info utili con orari, dove vederlo in diretta tv e in streaming.

La F1 sta per tornare: in questo weekend che sta per cominciare, infatti, i piloti saranno impegnati nel Gran Premio del Canada. Si lascerà quindi momentaneamente l’Europa, dopo aver affrontato diversi circuiti che hanno regalato emozioni e colpi di scena, e si andrà oltreoceano per una nuova avventura.

Gli occhi saranno ancora una volta puntati sulla McLaren che con Lando Norris e Oscar Piastri sta dominando di weekend in weekend le classifiche dei diversi Gran Premi e, di rimando, anche la classifica generale – anche quella Costruttori.

Al contempo però la Ferrari può nuovamente dire la sua, dopo i due podi conquistati da Charles Leclerc a Monaco e Barcellona; poi comunque resta sempre l’incognita di cosa possa fare Max Verstappen con la sua Red Bull.

A tal proposito, per seguire l’intero fine settimana di gara con tutti i suoi appuntamenti sarà utile dare uno sguardo a tutte le informazioni utili: ecco gli orari e dove vedere, in tv e in streaming, la corsa del Canada.

F1, GP Canada 2025: gli orari e dove vederlo

La Formula 1 approda perciò sul circuito Gilles Villeneuve in Canada dove i piloti potranno dire e certamente diranno la loro. L’evento potrà essere seguito su ‘Sky Sport F1’, ‘NOW’ e ‘SkyGo’. Ma potrà essere anche recuperato in differita in chiaro su ‘TV8’.

A tal proposito, la gara prenderà il via alle 20:00 e sarà trasmessa appunto sempre in differita a partire dalle 21:30 – quando la gara potrebbe tra l’altro ancora non essere terminata.

Il programma del weekend

Venerdì 13 giugno:

19:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1)

23:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1)

Sabato 14 giugno:

18:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

22:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 23:30)

Domenica 15 giugno:

20:00 Gara F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 21:30)