Niente da fare per Grigor Dimitrov, arrivano pessime notizie per il bulgaro in vista del grande appuntamento agli US Open.

Grigor Dimitrov ha cominciato la sua carriera da professionista nel lontano 2008, dopo aver vinto Wimbledon ed essere diventato il primo al mondo nella categoria ‘juniores‘. Nonostante i suoi 34 anni, però, il bulgaro resta uno dei migliori tennisti in circolazione.

Negli ottavi di finale dell’ultima edizione di Wimbledon, Dimitrov ha dimostrato al mondo intero il suo valore. Il bulgaro era in vantaggio per due set a zero contro Jannik Sinner, che poi avrebbe alzato il trofeo qualche giorno dopo, ma l’infortunio ha infranto i suoi sogni. Dimitrov stava dominando la sfida e quasi sicuramente sarebbe andato avanti contro l’attuale primo al mondo italiano. Le cattive notizie, tuttavia, non sono finite: l’atleta bulgaro non parteciperà ai prossimi US Open.

Niente US Open per Dimitrov, si interrompe il record: 58 slam consecutivi per il bulgaro

Il tennista originario di Haskovo non ha mai vinto un Grande Slam e, a dire il vero, non ha mai partecipato ad una finale nei tornei più prestigiosi di questo sport. La sua carriera, tuttavia, ha comunque dello straordinario: Dimitrov non aveva mai saltato un main draw dagli Australian Open del 2011. La mancata partecipazione ai prossimi US Open, purtroppo, interrompe questa striscia positiva di 58 partecipazioni.

La conferma è arrivata direttamente dal suo manager , che ha confermato l’assenza al portale bulgaro Tenniskafe. Il motivo del forfait è proprio l’infortunio subito durante l’ottavo di finale contro Jannik Sinner a Wimbledon. La lesione al pettorale destro l’ha obbligato ad un’operazione chirurgica e il recupero non è ancora finito. Le condizioni dell’atleta non gli permettono di partecipare ad un evento dalla difficoltà così elevata.

Dimitrov è l’unico tennista ancora in attività a poter vantare una striscia così lunga. Nella classifica all time, invece, è quinto dopo grandi atleti come Feliciano López, primo nella speciale classifica con 79 partecipazioni consecutive.