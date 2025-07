Sabato 2 e domenica 3 agosto la rassegna tricolore n. 115. Iscritti tutti i big: Battocletti, Furlani, Diaz, Palmisano, Tamberi (in forse), Desalu, Iapichino, Fabbri, Dosso, Simonelli, Fantini. In palio i titoli italiani e un posto per i Mondiali di Tokyo

Sarà un’edizione da non perdere quella dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, in programma a Caorle (Venezia) sabato 2 e domenica 3 agosto, giunti alla 115ª edizione.

Il prestigioso impianto dello Stadio Chiggiato ospiterà le sfide tricolori a un mese dai Giochi di Parigi e a meno di tre settimane dai Mondiali di Tokyo, con tanti campioni azzurri in pista e in pedana. Pubblicati gli iscritti ufficiali: la lista è un’autentica parata di stelle.

Le medaglie di Parigi e Tokyo

Tre le medaglie olimpiche vinte a Parigi 2024 pronte a gareggiare:

Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), argento nei 10.000, sarà impegnata sia nei 5000 metri sabato sia nei 1500 domenica ;

Mattia Furlani (Fiamme Oro), bronzo nel lungo, sarà tra i favoriti della pedana;

Andy Diaz (Fiamme Gialle), bronzo olimpico e campione mondiale indoor, è l’uomo da battere nel triplo.

Iscritto anche il campione olimpico di Tokyo e campione del mondo in carica Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro), che deciderà solo nei prossimi giorni se prendere parte alla gara di salto in alto. In caso di presenza, sarà sfida con:

Matteo Sioli (Euroatletica 2002), campione europeo U23 e bronzo europeo indoor,

Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), quarto ai Giochi,

Manuel Lando e Marco Fassinotti (entrambi Aeronautica).

Le stelle dell’atletica azzurra

Tra i più attesi:

Larissa Iapichino (Fiamme Oro), oro europeo indoor e 7,06 di personale quest’anno;

Leonardo Fabbri (Aeronautica) e Zane Weir (Fiamme Gialle), duello annunciato nel peso;

Antonella Palmisano (Fiamme Gialle), oro olimpico e regina della marcia, sarà al via della 10 km domenica mattina, con Valentina Trapletti (Esercito) e Francesco Fortunato (Fiamme Gialle).

Sprint e ostacoli: quanti primatisti

Nella velocità:

Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), oro europeo indoor, in cerca del quarto titolo nei 100 metri,

Opposta a Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950);

Nei 200, sfida tra Vittoria Fontana (Carabinieri) e Dalia Kaddari (Fiamme Oro);

Al maschile, 100 per Eric Marek (Esercito, 10.22) e il campione olimpico della 4×100 Fausto Desalu (Fiamme Gialle), iscritto anche nei 200 (PB 20.12).

Negli ostacoli:

Lorenzo Simonelli (Esercito), oro europeo nei 110hs,

Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle), argento europeo nei 400hs,

Giada Carmassi (Esercito), primatista italiana dei 100hs (12.69),

Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), in duello con Alice Muraro (Aeronautica) nei 400hs.

Nei 400 piani:

Maschile: favorito Edoardo Scotti (Carabinieri), neo-primatista italiano (44.75);

Femminile: confronto annunciato tra Anna Polinari (Carabinieri) e Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano).

Mezzofondo e siepi: sfide tricolori e oltre

Negli 800 femminili la favorita è Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), imbattuta in Italia da due anni, ma attenzione a Marta Zenoni (Luiss) e Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre).

Nei 1500 donne, super confronto Zenoni–Battocletti–Ludovica Cavalli (Fiamme Oro).

Tra gli uomini:

Federico Riva (Fiamme Gialle), record italiano del miglio (3:48.11),

Contro Pietro Arese (Fiamme Gialle), bronzo europeo, e Joao Bussotti (Esercito).

Negli 800: Francesco Pernici (Fiamme Gialle), Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) e Giovanni Lazzaro (Aeronautica) si contendono il titolo.

Nei 3000 siepi, sfida di famiglia tra i fratelli Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Osama Zoghlami (Aeronautica).

Le pedane: Fantini, Molinarolo, Osakue, Bertelli

Nel martello torna in gara la campionessa europea Sara Fantini (Carabinieri).

Nell’asta femminile c’è Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), finalista olimpica, come Daisy Osakue (Fiamme Gialle) nel disco.

Nel triplo femminile spazio alla giovane Erika Saraceni (Bracco Atletica), in partenza per gli Europei U20.

In campo maschile:

Simone Bertelli (Fiamme Gialle), campione europeo U23 dell’asta, contro Matteo Oliveri (Carabinieri);

Paola Padovan e Giovanni Frattini (entrambi Carabinieri) nel giavellotto.

Biglietti e diretta TV

I biglietti sono acquistabili su TicketOne:

Tribuna Olimpia (coperta): 25 euro + prevendita

Tribuna Parco (scoperta): 15 euro + prevendita

Tutte le info sul sito www.fidal.it

Diretta TV su RaiSport sabato e domenica dalle 19 alle 22. Le gare fuori dalla fascia televisiva saranno disponibili in streaming su www.atleticaitaliana.tv e sull’app SportFace.