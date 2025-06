Il calciomercato del Napoli non si ferma a Kevin De Bruyne. Il ds Manna lavora a stretto contatto con Antonio Conte per rinforzare soprattutto la linea mediana azzurra.

Kevin De Bruyne ma non solo. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, lavora a stretto contatto con Antonio Conte, con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico salentino in vista della prossima stagione.

Il centrocampista belga è senza dubbio la ciliegina sulla torta, ma il club azzurro non sembra avere intenzione di fermarsi a lui. E soprattutto la linea mediana sembra quella destinata a vedere più acquisti in questa calda estate. Soprattutto considerando che Billing è andato via per fine prestito e che il futuro del 29enne Zambo Anguissa è tutt’altro che delineato.

Proprio in quest’ottica si inseriscono le trattative per due centrocampisti che militano nel campionato italiano. Il primo è Yunus Musah, che i partenopei si apprestano a prendere dal Milan pagandolo 25 milioni. Il 22enne americano, di origini ghanesi, è l’obiettivo di Conte da molto tempo per portare muscoli e dinamismo alla linea mediana azzurra.

Il secondo nome è quello di Lewis Ferguson, 25enne del Bologna che ritroverebbe a Napoli i compagni di nazionale McTominay e Gilmour.