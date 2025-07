Ceccon non si smentisce e trionfa anche nei 100 dorso: l’italiano ha conquistato una medaglia d’argento pesantissima per il nuoto azzurro.

Ancora una medaglia per l’Italia ai Mondiali di nuoto. Ancora una medaglia per Thomas Ceccon che ha trionfato anche nei 100 dorso, cedendo di pochissimo per l’ora.

Ha di fatto conquistato una nuova medaglia, stavolta d’argento, nei 100 dorso. L’azzurro ha quindi chiuso in 51.85, a soli 5 centesimi dall’oro conquistato dal sudafricano Koetze, ma ha al tempo stesso migliorato il tempo olimpico di 52″00.

Mondiali di nuoto: Ceccon conquista l’argento nei 100 dorso

Al termine della gara, il nuotatore azzurro ha dichiarato: “Forse sono partito un po’ piano, ma volevo provare a giocare sul ritorno. Non mi aspettavo Koetze, nemmeno il francese. Brucia perdere così. I russi sono tornati ora a gareggiare e pensavo non potessero fare tempi enormi. Sono stato sotto i 52 e sono felice per il tempo, si può limare qualcosa in vista della staffetta”.

La gara condotta da Ceccon è stata tutt’altro che scontata visto che ha chiuso alla prima vasca all’ottavo posto e che ha rimontato nel finale con una progressione straordinaria fino a piazzarsi al secondo posto. Il podio è stato alla fine chiuso dal francese Ndoye Brouard che si accaparra il bronzo con il tempo di 51″92.