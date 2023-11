Tsitsipas-Dimitrov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Stefanos Tsitsipas se la vedrà contro Grigor Dimitrov nella prima semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). Il greco ha il vento in poppa. Nella capitale francese, infatti, deve ancora perdere un singolo set, avendo battuto in successione avversari del calibro del canadese Felix Auger-Aliassime, del tedesco Alexander Zverev e del russo Karen Khachanov. Questi risultati gli hanno fatto conquistare il sesto biglietto disponibile per le ATP Finals di Torino. Adesso si giocherà un posto nell’ultimo atto con il bulgaro, reduce dalla vittoria in tre set ai danni del gigante polacco Hubert Hurkacz.

Anche l’ex top ten si trova in grande forma. Già qualche settimana fa, infatti, ha raggiunto il penultimo atto nell’altro ‘Mille’ di Shanghai. Partirà sfavorito secondo le quote dei bookmakers contro Tsitsipas, che è riuscito a sconfiggerlo in ben sei dei loro sette scontri diretti. Gran parte delle loro sfide, tuttavia, si sono sempre decise nell’arco di pochi punti. Tanta è la posta in palio tra i due giocatori. Chi vincerà, infatti, nella giornata di domenica si giocherà il titolo contro uno tra il serbo Novak Djokovic oppure il russo Andrey Rublev.

Tsitsipas e Dimitrov scenderanno in campo oggi (sabato 4 novembre). I due giocatori sono pianificati sul Court Central come secondo incontro della giornata con inizio fissato non prima delle ore 14.00. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento transalpino attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la prima semifinale tra Tsitsipas e Dimitrov fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.