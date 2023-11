Real Madrid, Ancelotti: “Bellingham senza difetti, quest’anno Liga competitiva”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida contro il Rayo Vallecano in programma domani sera alle 21 al Santiago Bernabeu.

Ad Ancelotti è stato chiesto della stella del momento, Jude Bellingham: “Finora non ha mostrato difetti. Non deve migliorare, a questo livello l’importante è la continuità. Ciò che fa la differenza nei grandi giocatori è la continuità nelle partite. Cosa che fin qui ha avuto“.

Tra i più attesi c’è Arda Guler, fantasista turco che potrebbe esordire: “Ha iniziato ad allenarsi con la squadra questa settimana. Domani sarà in rosa e poco a poco avrà minuti a disposizione. È un giocatore offensivo, che può giocare come centrocampista, come attaccante o come esterno“. Ancelotti si è poi soffermato sul rendimento di Rodrygo e Vinicius: “Segneranno più gol di Bellingham e Joselu in stagione, su questo non abbiamo dubbi. L’importante è che quando non ci sono loro, gli altri riescano ad andare in rete“.

Per il Real nelle prossime settimane ci saranno diversi impegni ravvicinati, ma il tecnico non pensa alle rotazioni: “E’ naturale che qualcosa varierà, ma la priorità è la partita di domani, in cui giochiamo contro una squadra solida e molto ben organizzata. La priorità è vincere domani. Poi vedremo. E’ il momento di dare un colpo forte alla classifica con queste tre partite, in campionato e in Champions“. La lotta per il titolo è serrata: “Sarà un campionato molto competitivo quest’anno. Lotteremo fino alla fine contro Barcellona e Atletico e vedremo cosa succede con il Girona“.