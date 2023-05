Tsitsipas-Baez stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Stefanos Tsitsipas se la vedrà contro Sebastian Baez nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. Il greco, testa di serie numero tre, ha esordito con un successo in rimonta ai danni dell’austriaco Dominic Thiem, sconfitto soltanto al tie-break del terzo e decisivo set. Anche il piccolo argentino ha avuto un bye al primo turno. Successivamente ha lasciato per strada il primo set contro lo statunitense Marcos Giron prima di rimettersi in carreggiata e guadagnarsi la sfida al cospetto del campione ellenico.

Tsitsipas, forte anche della vittoria nell’unico precedente, partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il giocatore albiceleste, inoltre, non sta attraversando il proprio miglior momento. In questi primi quattro mesi di stagione, infatti, non può vantare grandi risultati fatta eccezione per il titolo vinto sul rosso di Cordoba (Argentina). Tsitsipas, dunque, è il principale indiziato per accedere agli ottavi di finale. Qui, in caso di vittoria contro Baez, partirebbe un’altra volta da favorito contro uno tra il qualificato russo Roman Safiullin oppure lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles.

Tsitsipas e Baez scenderanno in campo stasera (lunedì 1° maggio). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro della giornata sul Manolo Santana Stadium con inizio fissato non prima delle ore 20.00.