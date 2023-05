Siviglia-Girona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Liga 2022/2023

Siviglia-Girona sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la Liga 2022/2023. A chiudere la 32esima giornata sarà l’incontro del Ramòn Sanchez Pizjuàn, in cui un Siviglia ritrovato ospita il Girona. Con la salvezza ormai di fatto acquisita, Suso e compagni daranno la precedenza all’Europa League ma non per questo vorranno snobbare il campionato. Non sarà facile sconfiggere il Girona, club che condivide con gli andalusi la decima posizione in classifica a quota 41 punti. Si parte alle ore 21 di lunedì 1 maggio, diretta in esclusiva su Dazn.