Leao, dal Portogallo: ricorso alla cassazione sulla decisione del TAD

In casa Milan, mentre sul campo la squadra lotta in Serie A e Champions League, tiene sempre banco la questione Leao. Il portoghese ancora non ha rinnovato, anche se ormai da tempo il club rossonero si dice ottimista a riguardo. La vicenda è strettamente collegata alla questione riguardante la sanzione da 20 milioni di euro che deve essere pagata allo Sporting Lisbona. Mentre la società lusitana e l’altro ex club di Leao, il Lille, provano a cercare una soluzione, Record fa sapere che Leao e i suoi legali hanno depositato un altro ricorso presso la Cassazione Portoghese per annullare la decisione del TAD, il Tribunale dello sport lusitano, che aveva condannato il giocatore a risarcire lo Sporting CP per 16,5 milioni di euro più interessi.