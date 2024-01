Il trionfo di Sinner sulle prime pagine dei giornali: “Ragazzo d’oro”, “Dell’altro mondo”

È il giorno della rassegna stampa, all’indomani di un giorno storico per lo sport italiano. Il trionfo agli Australian Open di Jannik Sinner domina sulle prime pagine della stampa sportiva e non solo del nostro paese. Il tennista azzurro ha conquistato in finale contro Medvedev il suo primo Slam della carriera, quello che l’Italia aspettava da 48 anni. “Il ragazzo d’oro”, titola la Gazzetta dello Sport. “Dell’altro mondo”, è la scelta del Corriere dello Sport. “Grazie”, titola in arancione Tuttosport. “L’uomo dei sogni”, scrive La Stampa per Sinner, che trova spazio anche nelle prime pagine di Corriere della Sera e Repubblica. “Leggenda Sinner”, è il titolo invece del Messaggero.

