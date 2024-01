Ranking WTA aggiornato a lunedì 29 gennaio: Paolini ritocca il best ranking al 24esimo posto

Cambia la top 10 del Ranking WTA dopo gli Australian Open vinti da Aryna Sabalenka. La bielorussa – che si è confermata regina a Melbourne – rimane in seconda posizione, alle spalle di Iga Swiatek, mentre è la finalista sconfitta a far registrare il balzo più grande in top 10: la cinese Qinwen Zheng sale in settima posizione, alle spalle di Ons Jabeur (6°), Elena Rybakina (5°), Jessica Pegula (4°), Coco Gauff (3°). Scivola all’ottavo posto Marketa Vondrousova, seguita da Maria Sakkari (9°) e Karolina Muchova (10°). Prima italiana è ancora Jasmine Paolini, che sale al 24esimo posto, suo nuovo best ranking. Martina Trevisan scala due posizioni ed è cinquantasettesima, davanti a Lucia Bronzetti (58°). Sei posizioni in più per Elisabetta Cocciaretto (60°), mentre Camila Giorgi ne perde 15 (68°). Rientra in top 100 Sara Errani (99°).

Iga Swiatek (Pol) 9.770 (–) Aryna Sabalenka (Blr) 8905 (–) Coco Gauff (Usa) 7.200 (+1) Jessica Pegula (Usa) 5.705 (+1) Elena Rybakina (Kaz) 5.688 (-2) Ons Jabeur (Tun) 4.076 (–) Qinwen Zheng (Chn) 4.076 (+8) Marketa Vondrousova (Cze) 3.846 (-1) Maria Sakkari (Gre) 3.710 (-1) Karolina Muchova (Cze) 3.520 (-1)

24. Jasmine Paolini 1.760 (+7)

57. Martina Trevisan 1.105 (+2)

58. Lucia Bronzetti 1.099 (-3)

60. Elisabetta Cocciaretto 1.060 (+6)

68. Camila Giorgi 1.000 (-15)

99. Sara Errani 738 (+2)