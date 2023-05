La Viterbese non si arrende alla retrocessione in Serie D: annunicato nuovo ricorso al TAR

La Viterbese, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato che farà nuovamente ricorso al TAR dopo i punti di penalizzazione che l’hanno condannata alla retrocessione in Serie D. Ecco la nota del club:

“Sono uscite venerdì le motivazioni della decisione del CONI prot. 00488/2023. La società procederà nei prossimi giorni a depositare il ricorso al TAR. Facciamo presente che nella società non è subentrato alcun nuovo socio, nè come società nè come persona fisica, Federsicurezza Italia Servizi s.r.l e Edilbonus s.r.l sono già stati soci della U.S. Viterbese 1908 e comunque sono due società riconducibili alla famiglia Romano. Il club fa inoltre sapere che non c’è nessun sospeso riguardo il pagamento degli stipendi, la cui scadenza è fissata per il 20 Giugno e addirittura Luglio in caso di iscrizione al campionato di D, tra l’altro parte di questi stipendi sono già stati pagati in anticipo. Diciamo a tutti i tifosi che la società sta già lavorando per il campionato della prossima stagione”.