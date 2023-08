Trevisan-Pera oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Bernarda Pera nel primo turno del WTA 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. La toscana si è qualificata per il tabellone principale grazie alle vittorie ottenute rispettivamente ai danni della veterana taiwanese Su-Wei Hsieh e della statunitense Taylor Townsend. Nelle ultime settimane sta progressivamente ritrovando una buona condizione dopo una primavera caratterizzata da più ombre che luci.

Davanti a lei adesso c’è un’altra tennista americana, contro cui darà vita al primo scontro diretto in carriera. Quest’ultima (numero 61 WTA) la precede soltanto di due posizioni nella classifica mondiale. Segno evidente che sarà un match molto combattuto nonostante Pera si lasci preferire rispetto a Trevisan per predisposizione alle superfici veloci. L’azzurra proverà a sfruttare il momento di fiducia e vincere il terzo incontro consecutivo sui campi dell’Ohio. In palio per la vincitrice c’è un secondo turno da brividi contro la statunitense Jessica Pegula, terza testa di serie della manifestazione e campionessa la settimana appena trascorsa in quel di Montreal.

Trevisan e Pera scenderanno in campo oggi (martedì 15 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Court 11 con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Trevisan e Pera garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.