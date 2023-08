Zenga sulla vicenda Samardzic: “Se desidera veramente un club lo dice ai procuratori. L’Inter fa bene”

La vicenda Samardzic nel corso degli ultimi giorni è diventata a tratti surreale, con il calciatore che è tornato a Udine in attesa di decidere definitivamente il suo futuro. Sul tema si è esposto anche l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga tramite alcune Instagram Stories: “La mia riflessione è alquanto semplice. Tu calciatore, se desideri un club, dici ai tuoi procuratori, semplicemente, che ci vuoi andare, punto. Altre storie non ne vedo”, afferma il tecnico ora in Indonesia. “Se ci sono ripensamenti fa bene la società a non muoversi di un centimetro”, ha concluso poi Zenga riferendosi al comportamento dell’Inter, che resta sulle sue posizione iniziali.