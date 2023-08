Sport in tv Ferragosto 15 agosto 2023: programma e orari di tutti gli eventi

Un Ferragosto di sport in tv attende milioni di italiani. Se avete intenzione di rimanere in casa, di seguito ecco il palinsesto che fa per voi. Si parte dalle prime ore del mattino con la semifinale dei Mondiali di calcio femminile tra Spagna e Svezia. Alle 17:00 inizierà il programma sul cemento di Cincinnati con il Masters e il Wta 1000. Attesissima la sfida che aprirà l’Europeo di volley tra l’Italia e la Romania in programma alle ore 20:00. Sportface.it in alternativa vi offrirà dirette testuali e approfondimenti. Di seguito, ecco il palinsesto sportivo in tv.