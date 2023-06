Inter, dalla Spagna: Brozovic si allontana dal Barcellona, si va verso l’Al-Nassr

Secondo quanto riportato da AS, Marcelo Brozovic non andrà al Barcellona. Secondo il quotidiano spagnolo, il centrocampista croato – da tempo nel mirino di Xavi per rinforzare il centrocampo blaugrana – ha deciso di andare a giocare all’Al-Nassr, squadra saudita in cui milita Cristiano Ronaldo. Il club arabo pagherà all’Inter una somma equivalente a 23 milioni di euro nelle casse, con Brozovic che percepirà uno stipendio più che ragguardevole: 20 milioni all’anno per le prossime tre stagioni.