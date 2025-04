Allo Stadio del Nuoto di Riccione va in scena il secondo pomeriggio dei finali dei Campionati Italiani Assoluti. Grande performance di Nicolò Martinenghi, che trionfa nei 100 rana con un tempo di 59”16 e ottiene il pass per i Mondiali di Singapore.Il 25enne della CC Aniene, precede sul podio Simone Cerasuolo con 59”63 e Alessandro Pinzuti in 59”78.

“Ho raggiunto una maturità agonistica tale da sapere come comportarmi a seconda di come si sviluppa la finale”, afferma Martinenghi al termine della prova. “Oggi volevo il tempo per qualificarmi ai mondiali e l’ho nuotato. Era tanto che non stavo così bene. Mi dispiace per Viberti: ci siamo allenati insieme a Livigno. Sono contento che abbia reagito bene, è sintomo della sua crescita“. Giornata difficile, infatti, per Ludovico Blu Art Biberti, che in batteria non gestisce bene il ritmo e poi si aggiudica la finale B con un ottimo tempo di 59”04, il suo miglior crono.

NEI 200 E’ MAO SHOW

I 200 stile libero sono il palcoscenico della grande prestazione di Alessandro Mao. La classe 2011 veneziana, tesserata per Team Veneto, ha conquistato il titolo italiano con un tempo di 1’58”86. La 14enne aveva già depennato in batteria il record nazionale di 2’02”77, risalente al 2010 e detenuto da Diletta Carli, nuotando in 2’00”53. Secondo posto per Matilde Biagiotti in 1’59”12, mentre chiude il podio Anna Chiara Mascolo con un crono di 1’59”13. “Ero partita con l’obiettivo di qualificarmi per gli europei juniores e questa mattina appunto ci sono riuscita“, dichiara al termine della prova. “Oggi pomeriggio ho dato il meglio di me e sono arrivata prima. Non me l’aspettavo, sono molto felice. Non cambia niente comunque: continuerò a lavorare”. conclude: “Non ho idoli, se proprio dovessi sceglierne una figura di riferimento penso a Sarah Sjöström”.

I 5O DORSO SONO DI CURTIS

Sara Curtis vince i 50 dorso, siglando il nuovo personale. La 18enne, atleta dell’Esercito, nuota in 27”90, superando di quattro centesimi il suo miglior tempo, risalente alla rassegna di Vilnius dello scorso anno. Completano il podio Francesca Pasquino con 28”33 e Chiara Lamanna con 28”47. “Sono andata molto vicina al tempo limite iridato. Un po’ mi dispiace – ammette Curtis – però sono comunque contenta per la gara. Sono migliorata rispetto a stamattina, ho nuotato il personale. Il mio primo obiettivo rimane lo stile libero durante questi campionati assoluti“.

GARGANI VINCE I 50 FARFALLA E COCCONCELLI I 100

Lorenzo Gargani trionfa nei 50 farfalla con un tempo di 23”32. Il tesserato Cus Udine riesce ad avere la meglio su Federico Burdisso, secondo in 23”67 e su Simone Stefanì, terzo sul podio con 23”69. “Contento di come sono andati i primi 48 metri. Purtroppo all’arrivo ho lasciato qualche centesimo. L’obiettivo era vincere. Il tempo limite per i mondiali era improponibile per me: con 22″8 si è vinto il mondiale lo scorso anno”, commenta Gargani.

Nei 100 farfalla, è Costanza Cocconcelli ad avere la meglio. La 23enne delle Fiamme Gialle conclude la gara in 58”06. Secondo posto per Anita Gastaldi con 58”40 e terza piazza per Giulia Caprai in 58”85. “Soddisfatta per il primo posto. Faccio un po’ fatica nel ritorno: negli ultimi 15 metri ero veramente stanca“, dichiara Cocconcelli.

BACICO PRIMO ANCHE NEI 100 DORSO

Christian Bacico, già vincitore dei 50 dorso, si ripete anche nei 100. Il 2005 dell’Esercito vince con un crono di 53”61, migliorando di un decimo il tempo della batteria e archiviando il precedente di 53″97, ottenuto a Riccione. Sul podio anche Pietro Ruggero Ubertalli con 54”12 e Daniele Del Singore con 54”80. “Il personale c’è: mi aspettavo questo tempo, anzi di andare ancora meglio. Sono stato sbadato e ho dimenticato il tappanaso“, il commento di Bacico.

I 200 RANA SONO DI FANGIO

Francesca Fangio ottiene il titolo italiano nei 200 rana, siglando un crono di 2’23”67. La 30enne di Livorno manca di appena sette centesimi il tempo per la qualificazione ai Mondiali. La primatista italiana, atleta dell’Esercito, precede Lisa Angiolini con 2’24”90. Terzo posto per Anna Pirovano con 2’27”33.

I PODI DI OGGI

50 dorso fem

Tempo limite iridato 27″7

RI 27″39 di Silvia Scalia del 27″39 del 13/08/2022 a Roma

1. Sara Curtis (Esercito/CS Roero) 27″90 pp (precedente 27″94 del 03/07/2024 a Vilnius)

2. Francesca Pasquino (In Sport Rane Rosse) 28″33

3. Chiara Lamanna (CC Aniene) 28″47 pp (precedente 29″08 del 21/07/2024 a Roma)

50 farfalla mas

Tempo limite iridato 22″8

RI 22″68 di Thomas Ceccon del 24/07/2023 a Fukuoka

1. Lorenzo Gargani (CUS Udine) 23″32

2. Federico Burdisso (Esercito) 23″67

3. Simone Stefanì (Fiamme Oro/Time Limit) 23″69 pp (precedente 23″94 del 25/06/2023 a Roma)

100 farfalla fem

Tempo limite iridato 57″5

RI 57″04 di Elena Di Liddo del 21/07/2019 a Gwangju

1. Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) 58″06

2. Anita Gastaldi (Carabinieri/V02 Nuoto Torino) 58″40 pp (precedente 59″35 del 25/01/2025 a Ginevra)

3. Giulia Caprai (Esseci Nuoto) 58″85 pp (precedente 59″90 del 10/08/2024 a Roma)

100 dorso mas

Tempo limite iridato 53″2

RM-RE-RI 51″60 di Thomas Ceccon del 20/06/2022 a Budapest

1. Christian Bacico (Esercito/Como Nuoto Recoaro) 53″61 pp (prec. 53″71 in batteria – prec. 53″97 del 06/03/2024 a Riccione)

2. Pietro Ruggero Ubertalli (CN Torino) 54″12 pp (prec. 54″50 in batteria – prec. 55″10 del 06/08/2024 a Roma)

3. Daniele Del Signore (Fiamme Gialle/CC Aniene) 54″80

200 rana fem

Tempo limite iridato 2’23″5

RI 2’23”06 di Francesca Fangio del 27/06/2021 a Roma

1. Francesca Fangio (Esercito/In Sport Rane Rosse) 2’23″67

2. Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento) 2’24″90

3. Anna Pirovano (Fiamme Azzurre/In Sport Rane Rosse) 2’27″33

100 rana mas

Tempo limite iridato 59″2

RI 58″26 di Nicolò Martinenghi del 19/06/2022 a Budapest

1. Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 59″16

2. Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) 59″63

3. Alessandro Pinzuti (Esercito/In Sport Rane Rosse) 59″78

200 stile libero fem

Tempo limite iridato 1’57″3

RE-RI 1’52”98 di Federica Pellegrini del 29/07/2009 a Roma

Migliore prestazione in tessuto 1’54″55 di Federica Pellegrini del 26/06/2016

1. Alessandra Mao (Team Veneto) 1’58″86 RIR

2. Matilde Biagiotti (Fiamme Oro/Rari Nantes Florentia) 1’59″12

3. Anna Chiara Mascolo (Carabinieri/H. Sport Firenze) 1’59″13

4×200 stile libero mas

1. Fiamme Gialle 7’12″82 – Razzetti 1’47″99, Dalla Costa 1’48″23, Mantegazza 1’50″06, D’Ambrosio 1’46″54

2. CC Aniene 7’13″61

3. Carabinieri 7’14″73

Atleti qualificati per i mondiali di Singapore

Simona Quadarella negli 800 stile libero

Anita Bottazzo nei 100 rana

Lisa Angiolini nei 100 rana

Leonardo Deplano nei 50 stile libero

Nicolò Martinenghi nei 100 rana