Toni Nadal: “Rafa ora sta bene, il sogno è il 15° Roland Garros”

Rafa Nadal sta per tornare. Con i guai fisici ormai alle spalle, il maiorchino ha confermato che sarà al via del Brisbane International, ATP 250 che prepara per l’Australian Open 2024. A fare il punto sul suo recupero e sulle sue ambizioni, è stato Toni Nadal, zio ed ex allenatore del campione, in un’intervista rilasciata ad RMC Sport. “Rafa per ora sta bene. Ha ripreso ad allenarsi normalmente, con una buona intensità. La cosa più importante è che abbia l’entusiasmo per giocare ancora una volta il Roland Garros. È molto felice di giocare ancora, di riprovarci. È qualcosa che aspettava da molto tempo. Non voleva ritirarsi senza la possibilità di giocare. Voleva provare ad essere il migliore possibile per il prossimo anno. Penso che abbia la certezza che, se il suo corpo sta bene e il suo tennis è a posto, potrà fare qualcosa di buono al Roland Garros”.

E ribadisce: “Credo che non abbia mai pensato di ritirarsi per un motivo molto semplice. Lo ha già detto più volte, che non vuole che la sua carriera finisca da infortunato. Il sogno che ha è fare un buon anno, provare a giocare ad altissimo livello. Sa che sarà difficile, ogni anno che passa è sempre più complicato. In ogni stagione arrivano sempre più giocatori di livello incredibile, che colpiscono la palla sempre più forte. Il suo sogno è provarci ancora una volta, essere lì, avere un’altra possibilità di giocare a Parigi”. Secondo Toni, Nadal “sa che per essere competitivo deve giocare molti tornei, a partire dall’Australia e così via. Vuole avere un’altra possibilità. Vincere sarà molto difficile, ma non impossibile. Una persona come Rafael deve credere in se stesso, che ci può provare, ma vedremo. Il resto del calendario non lo so, di questo parla con i suoi allenatori e la sua squadra”. Una cosa è certa, Nadal “proverà a giocare tutti i tornei possibili, ma soprattutto i Giochi Olimpici e il Roland Garros”. E quando gli viene chiesto se il fuoriclasse classe 1986 può sperare di vincere il suo 15° Roland Garros: “Penso sempre positivo. Prima di giocare, credi sempre che puoi vincere. Sarà molto difficile battere Djokovic, Alcaraz, ma penso che, se Rafael sta bene, avrà la possibilità di vincere. Questo è il sogno. Poi vedremo”.