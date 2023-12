Lazio-Genoa, i convocati di Sarri: Vecino out per motivi disciplinari

Matias Vecino è l’escluso eccellente dai convocati di Maurizio Sarri per Lazio-Genoa, match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Come spiega la stessa società biancoceleste, l’ex Inter è stato escluso “per motivi disciplinari”. In vista della gara contro i rossoblù, Mattia Zaccagni sconta un turno di squalifica, mentre Nicolò Casale, Alessio Romagnoli e Luis Alberto sono indisponibili. Si preannuncia un ampio turn over per il tecnico biancoceleste. Ballottaggio in porta tra Sepe e Mandas, mentre a centrocampo Kamada cerca posto.

Portieri: Mandas, Provedel, Sepe;

Difensori: Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Ruggeri;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Rovella;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Gonzalez, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes.